Un peso pesado que ya recorre el Conurbano y el interior
La carrera por el sillón de Dardo Rocha ya se largó y el Gobernador tiene a sus cinco apóstoles para la madre de todas las batallas. Jorge Ferraresi decidió dejar la tarea cotidiana de la intendencia de Avellaneda para volcarse de lleno a la función política.
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Jorge Ferraresi decidió dejar la tarea cotidiana de la intendencia de Avellaneda para volcarse de lleno a la función política. Con Magdalena Sierra al mando del populoso distrito de la Tercera sección electoral, el dirigente que rompió con el Instituto Patria comenzó a hacer pie en municipios no gobernados por el peronismo.
Ferraresi forma parte de la mesa política del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y está lanzado hacia la carrera por la gobernación en 2027. Las visitas se basan en desembarcos por distritos del Conurbano y el interior con charlas que reúnen a sectores identificados con Axel Kicillof.
“Recorremos municipios de la Provincia para construir de manera colectiva diagnósticos y propuestas que permitan brindar soluciones concretas. En ese camino encontramos compañeras y compañeros con la capacidad y la vocación para construir propuestas y el compromiso para encontrar soluciones a los problemas de su territorio”, dijo Ferraresi. Por el momento ya visitó muncipios de la Primera sección (Tres de Febrero y San Miguel) y se prepara para ir a la Segunda (San Nicolás), la Cuarta (Chivilcoy) y la Quinta (Necochea y Tandil). El itinerario sigue en construcción y se espera la confirmación de nuevos destinos.
“Para transformar la Provincia necesitamos construir mayorías desde abajo, identificando las problemáticas locales y representando a todos los sectores sociales. Hemos perdido elecciones porque no logramos mayorías ni representatividad real; es clave que los candidatos tengan arraigo. La unidad debe ser multisectorial, para que toda la sociedad se sienta representada y podamos recuperar el gobierno con una comunidad organizada”, detalló sobre cómo planea construir su alternativa.
Ferraresi fue lanzado por Andrés Larroque y trabajan en tándem en los actos encabezados por el jefe territorial de Avellaneda. De hecho, suele contar con la presencia de organizaciones que forman parte de La Patria es el Otro.
Del mismo modo, tiene buen vínculo con Gabriel Katopodis. Una muestra de eso es el viaje que hicieron juntos a Mendoza para lanzar el MDF allí.