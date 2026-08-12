Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2026 LOS ELEGIDOS DE KICILLOF

Un peso pesado que ya recorre el Conurbano y el interior

La carrera por el sillón de Dardo Rocha ya se largó y el Gobernador tiene a sus cinco apóstoles para la madre de todas las batallas. Jorge Ferraresi decidió dejar la tarea cotidiana de la intendencia de Avellaneda para volcarse de lleno a la función política.

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