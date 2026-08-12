Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Rambla: la Provincia adjudicó la segunda etapa de las obras mientras sigue en marcha la primera

La UTE integrada por Cecosa y PF Compañía Constructora se quedó con la licitación por $5.729 millones. Con adicionales y fondos previstos por ley, la contratación asciende a $6.016 millones. En paralelo, la primera parte de la obra sigue en marcha y, tras las demoras registradas, desde el gobierno estiman que estará terminada en diciembre.

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