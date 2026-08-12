Rambla: la Provincia adjudicó la segunda etapa de las obras mientras sigue en marcha la primera
La UTE integrada por Cecosa y PF Compañía Constructora se quedó con la licitación por $5.729 millones. Con adicionales y fondos previstos por ley, la contratación asciende a $6.016 millones. En paralelo, la primera parte de la obra sigue en marcha y, tras las demoras registradas, desde el gobierno estiman que estará terminada en diciembre.
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El gobierno de Axel Kicillof definió finalmente quién tendrá a su cargo la segunda y última etapa de la puesta en valor de la Rambla de Mar del Plata. La obra fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Cecosa S.A. y PF Compañía Constructora S.A., que presentó una oferta de $5.729.703.364,56.
La decisión quedó formalizada este miércoles a través de una resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, encabezado por Gabriel Katopodis, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.
A ese monto se suman los fondos previstos para dirección e inspección, reservas establecidas por la normativa y tareas de embellecimiento. De esta manera, el costo total de la contratación asciende a $6.016.188.532,78. El plazo establecido para completar los trabajos es de 180 días corridos.
La adjudicación se produjo luego de una licitación en la que se presentaron cuatro ofertas. Además de la UTE finalmente seleccionada, participaron Riva S.A.I.I.C.F.A., José Luis Triviño S.A. y Construcciones La Plata S.A.
La comisión evaluadora consideró que la propuesta de Cecosa-PF era la más conveniente para las arcas provinciales y recomendó avanzar con su contratación. En consecuencia, fueron descartadas las otras tres propuestas por resultar menos convenientes al interés fiscal.
El proceso había comenzado con un presupuesto oficial que luego fue actualizado. La cifra inicial había sido fijada en $4.783.371.051,83, mientras que antes de analizar las ofertas la Provincia llevó ese monto a $5.226.208.863,96. Finalmente, la empresa adjudicataria presentó una cotización de $5.729.703.364,56.
Qué se hará en la segunda etapa
La intervención contempla cerca de 13 mil metros cuadrados del complejo costero y apunta a completar la recuperación de distintos sectores de la Rambla.
Entre las tareas previstas se encuentran la restauración de los solados y espacios verdes de las recovas del Casino Central y el Hotel Provincial, además de trabajos en Plaza Bristol y en las inmediaciones del Skatepark Bristol.
El proyecto también contempla intervenciones sobre las instalaciones de agua y cloacas de los locales comerciales ubicados debajo de la recova del Casino y mejoras en los baños públicos del paseo inferior.
La resolución establece, además, que la empresa podrá recibir un anticipo financiero equivalente al 5% del monto contractual, siempre que constituya previamente la garantía correspondiente.
Una obra que viene con demoras
La segunda etapa se suma a los trabajos de recuperación integral de la Rambla que comenzaron en julio de 2025. Desde la Provincia estiman que la primera parte de la intervención estará terminada en diciembre, luego de las demoras registradas respecto de los plazos originalmente previstos.
Con la nueva adjudicación, el Gobierno bonaerense busca avanzar sobre el tramo restante de un proyecto cuya inversión global rondará los $16.600 millones, según las estimaciones oficiales difundidas durante el proceso.
En paralelo, la Provincia trabaja en la conformación de un esquema de administración que involucre al sector público y al privado. La intención es generar un consorcio que permita establecer un mecanismo de mantenimiento y cuidado de la Rambla una vez que finalicen las obras.
Así, mientras la primera etapa todavía transita su ejecución, el Gobierno de Axel Kicillof ya definió quién estará a cargo de completar la intervención sobre uno de los espacios más emblemáticos de Mar del Plata.