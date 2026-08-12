Volver | La Tecla Municipios 12 de agosto de 2026 RESPIRO

Ante la crisis, intendente lanza un salvavidas a los municipales

El jefe comunal de 25 de Mayo, el vecinalista Ramiro Egüen, logró que le aprueben un proyecto para ampliar préstamos a trabajadores de la comuna. También habrá subsidios no reintegrables para casos de necesidad extrema.

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