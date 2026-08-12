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Ante la crisis, intendente lanza un salvavidas a los municipales

El jefe comunal de 25 de Mayo, el vecinalista Ramiro Egüen, logró que le aprueben un proyecto para ampliar préstamos a trabajadores de la comuna. También habrá subsidios no reintegrables para casos de necesidad extrema.

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El jefe comunal de 25 de Mayo, el vecinalista Ramiro Egüen, impulsó y obtuvo la aprobación de una modificación a la ordenanza que regula el sistema de préstamos para los trabajadores de la administración pública municipal. 

La norma, que llevaba casi cuatro décadas sin cambios significativos, amplía los destinos de los créditos y suma nuevas herramientas de asistencia económica, señala el medio digital Séptima Sección.

Entre las situaciones ahora contempladas se incluyen gastos de casamiento; mejoras, ampliaciones o reparaciones de viviendas; adquisición o reparación de bienes necesarios para la movilidad del trabajador; consolidación de deudas de tarjetas de crédito; y gastos vinculados al inicio de un contrato de alquiler.

El monto del préstamo podrá alcanzar hasta el equivalente a seis sueldos básicos de la categoría del agente, según el salario vigente al momento del otorgamiento. Los créditos se reintegrarán en hasta 12 cuotas mensuales, actualizables y sin intereses, dentro del mismo ejercicio presupuestario, pudiendo acordarse un plan de devolución en menos cuotas a pedido del trabajador.

Subsidios por necesidad extrema

La nueva normativa también incorpora subsidios no reintegrables ni reembolsables, una herramienta inexistente en el régimen anterior. Estos podrán solicitarse para afrontar gastos de extrema necesidad y urgencia médica, o para cancelar deudas originadas por gastos de sepelio de cónyuges, convivientes, hijos o padres.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la medida busca brindar respuestas concretas ante situaciones económicas excepcionales. “Queremos que el trabajador municipal tenga herramientas para resolver situaciones concretas de su vida cotidiana. Una reparación en su casa, la necesidad de contar con un vehículo para ir a trabajar, una deuda que necesita ordenar o una emergencia familiar no pueden esperar”, señaló Egüen.
 

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