Volver | La Tecla Informe Especial 12 de agosto de 2026 CIENCIA EN JAQUE

Por Francisco Messina

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El CONICET en el filo de la motosierra

A 400 investigadores no renovaron la beca y se agrega un nuevo capítulo a la crisis de la ciencia a nivel nacional. Profundizan el desfinanciamiento, mientras que siguen con el recorte a personal

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