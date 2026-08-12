El CONICET en el filo de la motosierra

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El sector científico a nivel nacional atraviesa una fuerte crisis producto de las políticas de desfinanciamiento por parte del gobierno nacional. Si bien el conflicto es de larga data, el 1 de agosto se venció la beca de más de 400 investigadores posdoctorales del CONICET de todo el país y no tuvieron la chance de renovarla, como es habitual en la prestigiosa entidad. “Es un verdadero cientificidio”, sentenció Julián Bilmes, investigador de Conicet en La Plata y exrepresentante de ATE. El investigador hizo esta referencia porque no es la primera vez que el gobierno de Javier Milei atenta contra la ciencia nacional. En el transcurso del 2024, el CONICET registró una pérdida de 1055 trabajadores, entre los que se encuentran 598 investigadores de carrera, 457 becarios y personal administrativo. Se trató de la primera caída del personal en el sector después de dos décadas.
Los nuevos desvinculados técnicamente no fueron despedidos, sino que no les renovaron las becas posdoctorales como ocurre año tras año. Esta medida afecta a 400 personas en todo el país, pero ya hay varios investigadores que tuvieron que reinventarse para conseguir otros empleos producto de la primera oleada de despidos. La situación del sector es trágica y existe el temor de que los científicos abandonen nuevamente el país para buscar otros horizontes, tal como ocurrió en la década del 90 y principios de los 2000.
Ante esta situación, un montón de investigadores y profesionales tuvieron que salir a buscar otras fuentes de ingreso, tanto en el ámbito docente como en el de la investigación. Sin embargo, se les cortó una fuente salarial importante que, si bien era un poco escasa, permitía a los investigadores poder dedicarse de lleno a sus trabajos y no transitar por el pluriempleo. Julián Bilmes explicó cómo funciona el sistema de becas que otorga el estado para los investigadores del CONICET: “No hay plus por productividad. En otros países sí, pero en nuestro país no. Existe un estipendio. La beca es una relación laboral con inicio y con fin que define el Estado. Las becas doctorales son de cinco años y las becas postdoctorales eran de dos. Ahora son de tres años y se paga un estipendio, que hoy estará un poco arriba de un millón de pesos; y la beca postdoctoral aproximadamente de un millón y medio de pesos. Y a partir de ahí va subiendo la remuneración de los investigadores”.
Allí sostuvo que, si el nivel de salario se compara con la media a nivel nacional “en una sociedad tan empobrecida y pauperizada hoy en día”, es relativamente considerable. Si se lo compara a nivel internacional, no con países europeos, sino con cualquier país de la región, “son niveles muy bajos”. Y añadió: “Sobre todo si se lo pone en términos de la compresión a dólares. En cualquier otro país de la región se paga mucho más por un trabajo que demanda tantos años de estudio, formación y calificación”.
Desde que comenzaron los ataques sistemáticos por parte del gobierno nacional a la ciencia, el gobierno provincial lanzó una serie de convocatorias para becas de investigación, con el objetivo fortalecer el sistema científico bonaerense mediante la formación de investigadoras que desarrollan sus trabajos en universidades del territorio de la provincia de Buenos Aires. “Estamos con 150 becas doctorales, 300 becas de entrenamiento, 50 cargos de investigador y otros 50 cargos de personal técnico, todo de la Provincia, de la SIC, pero la verdad que no alcanza. Con el ahogo financiero que tienen las provincias se hace muy difícil sostener los programas”, dijo Roberto Salvarezza, director de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC).
Sin embargo, con esta iniciativa no alcanza para cubrir a todos los becarios que debieron abandonar sus investigaciones. Juan Devida, investigador de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de La Plata, se refirió a la política del gobierno bonaerense: “La Provincia intenta subsanar sobre todo la cuestión presupuestaria, más que de recursos humanos. Pero no tiene el nivel presupuestario que tiene el CONICET, está completamente a otra escala. Y si nosotros nos empezamos a mover todos para la Provincia, no va a haber lugar para todos, eso está más que claro”.
Con este panorama desalentador, los investigadores iniciaron un plan de acción para evitar la pérdida de sus puestos de trabajo. Además de movilizaciones en distintos puntos del país impulsadas por la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología y la Red de Autoridades de Instituciones de Ciencia y Tecnología, habrá una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación para reflejar la situación crítica de la ciencia nacional.
Ajuste Primero el desfinanciamiento, ahora la quita de becas
La pérdida de puestos de trabajo es un problema importantísimo para el sector científico nacional, pero también se le suma el desfinanciamiento a los proyectos de investigación, lo que genera un combo explosivo para el desarrollo de la actividad en el país.
Juan Devida, investigador de la USAM y la UNLP, detalló que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia en el año 2023 se desfinanció en un 90 % la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, “que es el fondo crediticio más importante de financiamiento de que tiene la ciencia nacional”.
Se trata de un ente autárquico que busca financiamiento en fuentes de créditos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Con ese dinero que ingresaba por crédito se financiaba a los proyectos de investigación. La desfinanciaron por completo”, sentenció.
Ricardo Salvarezza - Titular de la CIC "El quinto éxodo de científicos tiene nombre: Milei y sus políticas"
El presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), Roberto Salvarezza, sentenció que el sistema de ciencia en nuestro país “está viviendo una crisis sin precedentes” y lo adjudicó a que están “en los niveles más bajos de financiamiento que se registra en las últimas décadas”.
Sostuvo que el CONICET “ha sufrido recortes muy grandes durante estos años de gestión de Milei. Se han achicado partidas y el CONICET ha tenido que optar por recortar aquello que en principio las autoridades han considerado que era lo menos grave y ha sido la no continuidad de becas postdoctorales”.
También detalló que existe un éxodo de científicos y recordó que hubo cuatro momentos históricos donde los investigadores abandonaban el país para continuar sus estudios en otras partes del mundo. El primero de ellos ocurrió durante la dictadura de Juan Carlos Onganía luego de la Noche de los Bastones Largos, el segundo durante el último gobierno de facto entre 1976 y 1983, el tercero con la hiperinflación de Alfonsín y el cuarto durante la crisis del 2001.
Allí añadió: “Este es el quinto éxodo de científicos de nuestro país, se llama Milei y sus políticas. No hay políticas para el sector, sólo ataques. Los cambios en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que es lo que hoy suplanta al ministerio, solo trajeron más problemas”.
Julián Bolmes - ATE Conicet "Ajusta porque se subordina a las agenda de los Estados Unidos"
Julián Bilmes es otro de los damnificados por el recorte, además de mantener actividad en ATE-CONICET y dio detalles sobre cómo afecta al sector: “A pesar de haber postulado, el organismo nos deja de pagar la beca, que era la forma de relación laboral que tenemos después de casi 9 años de trabajo como becarios. Quedamos afuera teniendo que salir a buscar otro laburo y a reconvertirnos porque el organismo se desentiende, sin siquiera haber dictaminado todavía si uno está en condiciones de seguir trabajando para el organismo mediante el ingreso a la carrera de investigador”.
También recordó el recorte que hubo en el 2024: “Conocí a varios que estaban en esa situación, de hecho en ese momento hicimos protestas y reuniones con autoridades, pero aún así quedaron afuera de una manera similar a la de ahora. Eso se suma a despidos de administrativos, a hostigamiento y censura a determinadas personas que se postulan, por la aportación de apellido o porque los temas que trabajan no les gustan al gobierno”.
Argumentó que en el sector se habla de que lo que están viviendo es un “cientificidio” y añadió: “Es una voluntad consciente de destruir las capacidades científico tecnológicas que tiene nuestro país, porque molestan al proyecto meramente primario, extractivo, exportador, que es lo que quieren el Gobierno y todas las estructuras de poder locales y extranjeras que lo sostienen. Ajustan porque se subordinan a la agenda de EEUU”.
Julián Devida - Investigador UNSAM "Son muchas las políticas del Gobierno que golpean a la ciencia"
Juan Devida es investigador del CONICET La Plata, con paso previo en la UNSAM. Realizó el doctorado en Química y desarrolla sus estudios en el área de nanomateriales aplicados a la salud. El investigador dialogó con La Tecla y sostuvo que en 2023 le dieron la beca posdoctoral. Es uno de los 400 afectados por la discontinuidad del beneficio.
Allí sentenció que hay “400 que somos los becarios que pedimos el ingreso a carrera, que nos interesa seguir estando en el sistema. Después hay muchos que seguramente les finaliza la beca postdoctoral y no quieren seguir o abandonaron la beca postdoctoral y se fueron por otro lado, pero los que estamos denunciando esta situación de discontinuidad somos los que pedimos el ingreso a carrera y no se nos dio la prórroga”.
También se refirió al ajuste en el sector: “Esta situación de recursos humanos se suma a un montón de medidas que van en el sentido de destrozar el sistema científico. Son muchas las políticas del Gobierno que golpean a la ciencia”.
“Casi que no hay guita para investigar. Entonces, si a eso le sumás la cuestión de recursos humanos, se te hace un combo tal que no tiene sentido mantener en pie las instituciones. Se pone en jaque todo el sistema científico y se hace muy difícil continuar con las investigaciones. No es un hecho aislado, no es un ataque simbólico al sistema científico, sino que es un ataque real. Y los peligros de mantenerlo en pie son concretos”.