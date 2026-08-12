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CONFLICTO

Comenzó el juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate

El excirujano enfrenta cargos por homicidio simple junto a otros profesionales de la salud. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires

Comenzó el juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate
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El juicio oral y público contra el excirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, ocurrida en abril de 2021 tras una intervención estética, arrancó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Lotocki, quien ya cumple una condena de ocho años de prisión por lesiones graves reiteradas y estafa, es juzgado junto a otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la operación. Una sexta imputada, que se desempeñaba como instrumentadora quirúrgica, enfrenta cargos por presunto encubrimiento. Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La acusación está a cargo de la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N°30.

Las audiencias se transmiten por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación todos los miércoles de agosto y septiembre a partir de las 9.Según el requerimiento del fiscal de instrucción Pablo Recchini, el 16 de marzo de 2021 el paciente, de 50 años, acordó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía por 6.500 dólares.

Los estudios prequirúrgicos detectaron que había padecido coronavirus y que padecía diabetes.La fiscalía sostiene que Lotocki realizó la cirugía a pesar de conocer los serios riesgos y que se ausentó del quirófano durante unos 40 minutos para atender una audiencia virtual, dejando la intervención a cargo de sus ayudantes.

Tras complicaciones postoperatorias y una deficiente intubación, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció el 16 de abril de 2021.El debate analizará la responsabilidad del ex cirujano y del resto de los imputados en el fallecimiento del paciente.

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