Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman su matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente marido y mujer. El futbolista portugués (41 años) y la empresaria e influencer española (32) confirmaron la noticia a través de una fotografía publicada en sus redes sociales, en la que aparecen con las manos entrelazadas y luciendo alianzas doradas en los dedos anulares.La imagen, acompañada únicamente del mensaje “C G”, generó una enorme repercusión y cientos de felicitaciones de seguidores, amigos y familiares. En la misma foto también se aprecia el anillo de compromiso con diamantes que Ronaldo le había entregado a Rodríguez un año antes.La ceremonia civil tuvo lugar el martes 11 de agosto de 2026 en Cascais, cerca de Lisboa, y fue de carácter estrictamente íntimo y privado. Solo asistieron sus cinco hijos. La pareja optó por mantener en reserva todos los detalles del enlace y comunicar el matrimonio con esta imagen sencilla.La fecha no es casual: coincide exactamente con el aniversario del anuncio público de su compromiso, realizado el 11 de agosto de 2025. Ronaldo y Rodríguez mantienen una relación desde 2016, cuando se conocieron en Madrid mientras ella trabajaba en una tienda Gucci.Desde entonces construyeron una familia con cinco hijos: las dos hijas que tienen en común (Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022) y los tres hijos mayores del futbolista.A lo largo de casi una década, la pareja ha vivido su relación de forma muy pública, pero en esta ocasión eligió la discreción total para formalizar su unión.