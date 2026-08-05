El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina

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El Vaticano confirmó este miércoles que el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. En el país permanecerá del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La información fue comunicada por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el viaje apostólico se llevará a cabo tras aceptar las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países. El cronograma detallado de actividades será difundido por el Vaticano en las próximas semanas.
Según el itinerario oficial, el Pontífice iniciará su gira el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida hasta el día 8. Ese mismo día arribará a la Argentina para desarrollar una agenda que incluirá escalas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país.
Tras finalizar su paso por Argentina el 11 de noviembre, León XIV viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre. Allí recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en lo que será el tramo más extenso de la gira, con siete días de actividades.
Será la primera visita de León XIV a la Argentina desde el inicio de su pontificado y formará parte de una recorrida regional que buscará fortalecer el vínculo de la Santa Sede con las iglesias locales y las autoridades de los países que integran el itinerario. El Vaticano adelantó que en los próximos días dará a conocer el programa completo con las celebraciones, encuentros y actividades previstas durante cada escala.