Volver | La Tecla Nacionales 5 de agosto de 2026 LARGA ESPERA

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján como parte de una gira por Sudamérica.

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