Escala el conflicto: Brasil retiró a su embajador de la Argentina
La relación entre ambos países alcanzó un nuevo clímax de tensión con el retiro del representante diplomático. Julio Bittelli se quedará en tierras cariocas por decisión de Da Silva, que ya lo había llamado a consulta.
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La tensión entre la Argentina y Brasil tras los insultos y críticas de nuestro presidente, Javier Milei, al del país hermano, Luiz Inácio “Lula” da Silva, alcanzó un nuevo pico de tensión hoy, cuando el gobernante brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires.
Lula canceló la función diplomática de Julio Bittelli, que deberá permanecer en Brasil, en una medida concreta de ruptura de relaciones entre las naciones hermanas.
Milei llamó “ladrón” y “basura” a Da Silva durante una visita en suelo brasileño, en la que apoyó la candidatura del opositor Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, que está preso por un conato de golpe de Estado. Días más tarde, y luego de reacciones de sorpresa y rechazo dentro y fuera del país, reanudó sus críticas hacia Lula.
Hoy, el presidente brasileño decidió retirar de la Argentina al embajador Bittelli, a quien ya había llamado a consulta días atrás luego de que Milei profiriera insultos varios hacia él. Por lo tanto, el hasta ahora representante diplomático en nuestro país no volverá a Buenos Aires.
En cambio, seguirá habiendo un “encargado de negocios” brasileño en la Argentina. Se trata de un puesto inferior al del embajador y con una acción mucho más limitada. La decisión de mantenerlo es un reconocimiento a que la relación económica entre ambos países es muy estrecha: Brasil es el principal socio comercial de la Argentina.