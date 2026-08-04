Volver | La Tecla Nacionales 4 de agosto de 2026 POR AGRESIONES DE MILEI A LULA

Escala el conflicto: Brasil retiró a su embajador de la Argentina

La relación entre ambos países alcanzó un nuevo clímax de tensión con el retiro del representante diplomático. Julio Bittelli se quedará en tierras cariocas por decisión de Da Silva, que ya lo había llamado a consulta.

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