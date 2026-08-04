Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 COMPLICADOS

Por Andrés Sosa

sosandres

Kicillof y una Legislatura sin puentes: las tensiones que traban las vacantes en la Corte

En el Gobierno bonaerense consideran que el diálogo con el bloque legislativo no se reactivó por lo que el panorama configura un escenario complejo para las discusiones venideras. Las prioridades del Gobernador y los obstáculos que señalan para llegar a entendimientos con la bancada de Fuerza Patria.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.