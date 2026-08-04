Kicillof y una Legislatura sin puentes: las tensiones que traban las vacantes en la Corte
En el Gobierno bonaerense consideran que el diálogo con el bloque legislativo no se reactivó por lo que el panorama configura un escenario complejo para las discusiones venideras. Las prioridades del Gobernador y los obstáculos que señalan para llegar a entendimientos con la bancada de Fuerza Patria.
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Ya comenzó agosto en la provincia de Buenos Aires y las discusiones pendientes comienzan a ganar terreno en una agenda política marcada por un clima electoral en medio de la interna del peronismo. Los puentes dinamitados entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo siguen sin reconstruirse por lo que el escenario pinta más que complicado para avanzar iniciativas necesarias para la gestión.
El oficialismo en el territorio bonaerense no logra salir de su crisis interna por lo que las diferencias, principalmente, entre el kicillofismo y el kirchnerismo provocan un cúmulo de temas que esperan resolución. La idea de implementar una reforma electoral abre un abanico de posibilidades de negociación y aparece en el radar la necesidad de completar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
La Cámpora presiona a Axel Kicillof para que convoque a una mesa de diálogo para debatir sobre todos los aspectos vinculados a cambios en el proceso de elecciones en 2027. “Creemos que el Gobernador tiene que convocar una mesa para discutir la integralidad porque todavía no se resolvieron las vacantes en la Corte y ahora quiere agregar un tema nuevo”, indicaron desde el cristinismo.
Al respecto, desde el entorno del Gobernador manifestaron a La Tecla que “la discusión de las vacantes de la Corte no va a estar atada a la de reforma electoral”. En ese sentido, remarcaron que “no va a entrar en ese paquete” el debate sobre la elección de los cortesanos faltantes en el máximo tribunal.
A su vez, reiteraron que es una prioridad avanzar con las reelecciones indefinidas de los intendentes por lo que “es inminente” el tratamiento del proyecto de la senadora, Ayelén Durán, para habilitar que se elijan de manera indefinida. La orden de Kicillof fue consensuada con Verónica Magario y Germán Lago, quien preside la Comisión de Legislación, está listo para darle tratamiento al expediente.
En cuanto al diálogo con la Legislatura, desde el Ejecutivo insistieron en que la relación continúa en modo ruptura y se defendieron de las acusaciones -tanto del oficialismo como de la oposición- de que el Gobernador no cumple los acuerdos. En referencia a un supuesto entendimiento por los Jueces de la Corte con la oposición, expresaron que "no hubo acuerdo y por lo tanto no se incumple”.
No obstante, admitieron que “era verdad que había una intención de avanzar antes del primer semestre”, pero que no se avanzó a raíz del cortocircuito con el kirchnerismo. “Todo lo que pasó en la Legislatura con los agravios y rupturas de relaciones impidió avanzar con el oficialismo y la oposición”, detallaron.
Asimismo, aseguraron que para el máximo tribunal “no hay nombres, nadie trajo nombres”. Por ese motivo, dejaron trascender que ni La Cámpora, el Frente Renovador, el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza les acercaron propuestas.
Luego, se refirieron al accionar del presidente del bloque de senadores, Sergio Berni, y las fuertes críticas que realiza a Magario. “El presidente del bloque insulta a la Vicegobernadora, dice que no cumple con su trabajo, amaga con denunciarla”, explicaron. Después, sentenciaron: “Es una barbaridad”.
En cuanto a la posibilidad de retomar los canales de diálogo, desde el entorno de Kicillof dieron a conocer que “no hay interlocutores” y que por ahora “el clima está raro”. A su vez, resaltaron que “vamos a llevar a discusión los proyectos que tenemos en carpeta”.
Entre las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo se encuentran la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria y la del Sistema Integrado de Salud de la provincia De Buenos Aires (Sipba). Además, impulsa el Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales y la construcción de una Ley de Seguridad Pública gana terreno.
El escenario deja planteado un problema que excede la discusión puntual por las vacantes en la Corte. Con una Legislatura donde el oficialismo necesita construir acuerdos para avanzar en buena parte de su agenda, la falta de canales de diálogo se convierte en una dificultad adicional para la Provincia. La tensión interna del peronismo, además, se cruza con una oposición que también puede tener capacidad de incidir en definiciones sensibles.