Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 DE CASTELLI AL MUNDO

Llegó: intendente bonaerense representa a todos los municipios latinoamericanos

Francisco Echarren fue elegido vicepresidente de United Cities para América Latina. Trabajará codo a codo con el turco Uğur Altay. Elaborarán un plan para todo el subcontinente.

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