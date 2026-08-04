Llegó: intendente bonaerense representa a todos los municipios latinoamericanos

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Un intendente del interior bonaerense ya trabaja en un plan de varios años para los municipios de toda América Latina, tras haber sido elegido para representarlos en una organización global.
Se trata de Francisco Echarren, jefe comunal de Castelli, quien fue designado vicepresidente para América Latina de la red global United Cities and Local Governments, y que trabajará junto al presidente de la entidad, el turco Uğur Altay, en los lineamientos a desarrollar para todo el subcontinente hasta 2029.
“Es un orgullo enorme representar a los municipios de América Latina.
Asumo la Vicepresidencia para América Latina de @uclg_org, la organización mundial de los gobiernos locales. 110 organizaciones. 33 países”, destacó Echarren en un posteo realizado a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Es un orgullo enorme representar a los municipios de América Latina. Asumo la Vicepresidencia para América Latina de @uclg_org , la organización mundial de los gobiernos locales. 110 organizaciones. 33 países.
Echarren y Altay, alcalde de la ciudad turca de Konya, se reunieron hoy por vía telemática para emprender el trabajo conjunto. Hicieron un balance del Congreso Mundial de United Cities que se hizo en junio en Tánger (Marruecos) y revisaron las líneas estratégicas para los próximos tres años.
El castellense le presentó al turco el plan de acción que piensa desarrollar con el respaldo de la Federación Latinoamericana de Municipios y Gobiernos Locales (FLACMA).
En noviembre, Altay y Echarren se encontrarán personalmente, en un cónclave del que también participará el secretario general de FLACMA, Sergio Arredondo.