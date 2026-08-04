Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 COBERTURA

Cómo funciona el nuevo seguro para mascotas de Banco Provincia

Banco Provincia lanzó un seguro para mascotas que combina coberturas patrimoniales, asistencia veterinaria y servicios complementarios para el cuidado de perros y gatos. El producto es provisto por Provincia Seguros, la compañía aseguradora del Grupo Provincia.

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