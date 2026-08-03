Renunció titular libertario del ANSES por presunto uso de datos para beneficio propio
Raúl Ávila dejó la jefatura del organismo en San Fernando tras ser acusado de captar clientes para su estudio jurídico. El funcionario, padre de una concejala de LLA, rechazó las acusaciones y aseguró que seguirá en otra función.
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El dirigente libertario Raúl Ávila, padre de la concejala de La Libertad Avanza, Pamela Ávila, dejó la conducción de la oficina de ANSES en San Fernando, tras ser acusado de presuntas irregularidades e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según trascendió, Ávila está acusado de utilizar la base de datos de ANSES para identificar personas próximas a jubilarse y ofrecerles gestionar el trámite desde su estudio jurídico particular.
Tras conocerse los señalamientos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó su salida del cargo tras recibir denuncias que habrían sido corroboradas con registros internos del organismo.
En declaraciones al portal Qué Pasa, Ávila rechazó las versiones y aseguró que no fue desplazado, sino que continuará desempeñándose dentro del organismo. "Mi salida no es tal, sino que corresponde a un cambio de área. Mi reemplazo incluso pertenece a la mesa de trabajo de nuestro espacio en San Fernando, con lo cual no hay motivos que justifiquen especulaciones políticas", sostuvo.
Además, señaló que las acusaciones "son meros comentarios de parte de la política de San Fernando que no deben ser tomadas con seriedad. Nuestro trabajo estuvo siempre visible y fue transparente para con los vecinos".
El abogado explicó además que, al incorporarse a ANSES, abandonó toda actividad profesional vinculada al derecho previsional, limitando su ejercicio privado a las ramas civil y penal. "Los sistemas imposibilitan cualquier tipo de acceso discrecional a la información", remarcó, al sostener que las acusaciones "carecen de conocimiento técnico del funcionamiento interno de ANSES".