Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de agosto de 2026 SOSPECHAS

Renunció titular libertario del ANSES por presunto uso de datos para beneficio propio

Raúl Ávila dejó la jefatura del organismo en San Fernando tras ser acusado de captar clientes para su estudio jurídico. El funcionario, padre de una concejala de LLA, rechazó las acusaciones y aseguró que seguirá en otra función.

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