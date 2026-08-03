Wanda Nara reveló el profundo trauma de sus hijos tras el robo en Italia

Wanda Nara habló sobre las graves consecuencias emocionales que sufrieron sus hijos después del violento robo ocurrido en su vivienda de Galliate, en las afueras de Milán.



El hecho, que tuvo lugar mientras la mediática se encontraba en Estados Unidos siguiendo la final del Mundial 2026, dejó a los menores profundamente afectados.



Según relató, la psicóloga que acompaña a sus hijas le solicitó todos los videos en los que aparecen los chicos. “Me llegó un pedido de la licenciada que acompaña a las nenas. Me dijo que le mande todos los vídeos donde aparecen mis hijos porque encontraba en una de ellas un trauma grande de algo que también sucedió esa noche para ayudarla”, explicó Nara.



La empresaria priorizó la contención familiar: “Primero quise tratar de tranquilizar a todos los chicos, los más grandes están súper asustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos. El lunes viene para acá a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche”. Uno de los momentos más duros que describió involucra a su hijo mayor: “Mi hijo más grande estaba con un cuchillo en la mano y me decía ‘mamá, la puerta, un cuchillo’. Quería dormir con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia”.



Además, contó que los hermanos mayores cargaron con un fuerte sentimiento de culpa: “Sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró en mi casa y todo este sufrimiento de las hermanas por sus documentos no hubiera pasado”.



Durante sus declaraciones, Nara también se refirió a su intento de contactar a Mauro Icardi, padre de sus hijas menores, el día del asalto. Aseguró haber dejado tres llamadas y mensajes sin respuesta, y que incluso a través de la intermediaria Fernanda Matera no obtuvo contestación.



El robo, en el que los delincuentes se llevaron principalmente la documentación de los menores, generó semanas de tensión familiar y judicial, hasta que la Justicia italiana autorizó el regreso de las niñas a la Argentina sin la firma del padre.