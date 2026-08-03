"La gente se está endeudando para comer", la alarma que lanzó Bianco
El ministro de Gobierno bonaerense aseguró que los datos de actividad, empleo, inversión y consumo "desmienten" el optimismo del Presidente. Además, alertó por el cierre de empresas, la caída de la demanda, el aumento del empleo informal y el endeudamiento de jubilados.
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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a utilizar la conferencia de prensa semanal para confrontar con la política económica del presidente Javier Milei. Acompañado por el habitual repaso de la agenda del gobernador Axel Kicillof, el funcionario sostuvo que los principales indicadores de la economía "desmienten" el diagnóstico optimista del Gobierno nacional y reflejan un escenario de deterioro productivo y social.
Antes de ingresar en el análisis económico, Bianco confirmó que Kicillof desarrollará esta semana una intensa agenda de gestión en los municipios de Almirante Brown, General La Madrid y Bolívar. Entre las actividades previstas figuran la entrega de más de 1.700 escrituras del programa "Mi Escritura, Mi Casa", inauguraciones de infraestructura educativa, sanitaria y comunitaria, además de nuevas inversiones en centros universitarios y equipamiento ambiental.
El repaso incluyó además la caída en las ventas de automóviles cero kilómetro, el descenso del consumo de combustibles durante cinco meses consecutivos.
Sin embargo, el foco del mensaje estuvo puesto en cuestionar el rumbo económico nacional. "No somos Suiza, vamos bien", ironizó Bianco al referirse a recientes declaraciones de Javier Milei, para luego afirmar que "no hay un solo dato positivo" que respalde ese diagnóstico.
El ministro repasó estadísticas de distintos organismos públicos y privados para sostener su posición. Citó una caída del 1,8% de la actividad industrial en junio, una baja de la inversión real del 7,6% durante el primer semestre, retrocesos en la construcción, la metalmecánica, la siderurgia y el sector automotor, además de un nivel de utilización de la capacidad instalada inferior al 60%.
Según Bianco, el principal problema que enfrenta la economía es la retracción del mercado interno. En ese sentido, señaló que más de la mitad de las empresas identifica la falta de demanda como el principal obstáculo para producir, situación que, afirmó, explica el cierre de miles de firmas y la caída de las inversiones.
En materia laboral, el funcionario advirtió sobre un proceso de "precarización" del empleo. Aseguró que se perdieron más de 141 mil puestos de trabajo registrados y que buena parte de quienes dejaron el empleo formal pasaron a inscribirse como monotributistas para realizar trabajos independientes o en plataformas digitales.
Bianco también puso el foco en la situación de los jubilados. Informó que, según datos de Provincia Microcréditos, más de 450 mil adultos mayores registran deudas atrasadas y vinculó ese fenómeno con el incremento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo. "La gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios y llegar a fin de mes", sostuvo, al tiempo que cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la responsabilidad individual frente al endeudamiento.
El repaso incluyó además la caída en las ventas de automóviles cero kilómetro, el descenso del consumo de combustibles durante cinco meses consecutivos y dos años consecutivos de retracción en las ventas de indumentaria, indicadores que, según el ministro, reflejan la pérdida de capacidad de consumo de los hogares.
Por último, Bianco mencionó una nueva baja en el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, al señalar que cuatro de sus cinco componentes registraron retrocesos durante julio. Para el funcionario, ese dato confirma que el deterioro económico también comienza a impactar en la percepción política sobre la gestión nacional.
Milei y Santilli
Durante la conferencia también fue consultado por la relación institucional entre la Provincia y el Gobierno nacional. En ese marco, Bianco ironizó sobre las recientes declaraciones que vincularon distintas expresiones de protesta con supuestas amenazas terroristas y lanzó una crítica dirigida al Ejecutivo nacional.
"Cuando vi eso le pregunté a la inteligencia artificial qué problema tiene una persona que ve terroristas en todos lados. Me respondió que el diagnóstico médico es 'delirio persecutorio'. Solamente voy a decir eso", afirmó el ministro.
Además, volvió a cuestionar la falta de diálogo con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Lamentablemente no respondió ni las cartas, ni las notas formales que le enviamos, ni el pedido de reunión, ni los WhatsApp. No ejerce su función de jefe de Gabinete y tampoco la de ministro del Interior en la relación con la provincia de Buenos Aires", sostuvo Bianco.