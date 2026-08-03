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DRAMATICO

La enfermedad de Soledad Silveyra

La actriz de 74 años confesó que desde hace seis meses enfrenta fuertes dolores en la cadera tras una caída que le fracturó la sexta vértebra lumbar. Continuó actuando varios días con la lesión y hoy se trata con parches porque no hay una solución definitiva

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La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) vivió un momento de especial sensibilidad el sábado por la noche. Soledad Silveyra, invitada junto a José María Listorti, Evelyn Botto y Leo Montero, abrió su corazón y contó el duro presente de salud que atraviesa desde hace medio año.“Bueno, tocamos el tema. No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, comenzó la actriz.

Explicó que el problema se originó al regresar de un spa en Punta del Este, mientras protagonizaba la obra ¿Quién es quién? junto a Luis Brandoni. “Me caí porque me tropecé con una valija. Me pegué un golpe, caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”.Pese al dolor, Silveyra siguió adelante con las funciones. “Hice la función durante diez días quebrada porque a Beto no le gustaba suspender las funciones y yo seguía, aunque me dolía mucho. Hasta que el décimo día era insoportable”.

La trocanteritis, una inflamación de los músculos y tendones que se insertan en la cadera, le genera molestias constantes y limita su movilidad. “Ahora me estoy tratando, estoy poniendo todo, pero me duele todo y no puedo hacer muchas cosas. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera y es muy difícil la cura”, relató.

Para proteger su estómago, los médicos le retiraron la medicación oral y ahora usa un parche analgésico que le brinda alivio. Ante la pregunta de Listorti sobre si existe una solución, fue clara: “No, no hay. Tengo que poner voluntad, tengo que hacer gimnasia, pero es complicado”. A sus 74 años, la actriz enfrenta el proceso con esfuerzo y acompañamiento médico.

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