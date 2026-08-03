El Gobierno otorgó un bono de $50.000 a las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

El Gobierno nacional dispuso el pago de una suma fija de 50.000 pesos a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales.



La medida se instrumentó a través de los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial.Los decretos llevan las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.



El beneficio alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.El decreto 695/2026 comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.



Por su parte, el 696/2026 abarca al personal con estado militar de gendarme y alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), al personal policial de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.



La suma es de percepción única, se abonará junto con los haberes del mes de agosto y tiene carácter remunerativo (se computa para aportes y contribuciones previsionales) y no bonificable (no sirve de base para otros suplementos o adicionales).



Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. El gasto se atenderá con los créditos asignados en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.



Según los fundamentos de las normas, la decisión apunta a adecuar los ingresos para mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones, teniendo en cuenta las responsabilidades y la dedicación que exigen las funciones, así como a reconocer una adecuada jerarquización de las fuerzas policiales y de seguridad federales.Esta medida se suma a otras acciones salariales impulsadas este año por el Ministerio de Defensa.



En junio se estableció, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, un suplemento por título académico para integrantes de las Fuerzas Armadas, que va del 10% al 25% del haber mensual bruto según el nivel de formación (tecnicatura, grado universitario o posgrado).



A fines de julio se reglamentó su alcance, ampliándolo a todos los militares con títulos reconocidos por la normativa educativa vigente.