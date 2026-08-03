Apps
Lunes, 3 agosto 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
NOVEDAD

El Gobierno otorgó un bono de $50.000 a las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

La suma fija, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se pagará por única vez junto con los haberes de agosto a decenas de miles de efectivos en actividad

El Gobierno otorgó un bono de $50.000 a las Fuerzas Armadas y de seguridad federal
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El Gobierno nacional dispuso el pago de una suma fija de 50.000 pesos a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

La medida se instrumentó a través de los decretos 695/2026 y 696/2026, publicados este lunes en el Boletín Oficial.Los decretos llevan las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

El beneficio alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.El decreto 695/2026 comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Por su parte, el 696/2026 abarca al personal con estado militar de gendarme y alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), al personal policial de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

La suma es de percepción única, se abonará junto con los haberes del mes de agosto y tiene carácter remunerativo (se computa para aportes y contribuciones previsionales) y no bonificable (no sirve de base para otros suplementos o adicionales).

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. El gasto se atenderá con los créditos asignados en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Según los fundamentos de las normas, la decisión apunta a adecuar los ingresos para mantener los estándares adquisitivos de las remuneraciones, teniendo en cuenta las responsabilidades y la dedicación que exigen las funciones, así como a reconocer una adecuada jerarquización de las fuerzas policiales y de seguridad federales.Esta medida se suma a otras acciones salariales impulsadas este año por el Ministerio de Defensa.

En junio se estableció, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, un suplemento por título académico para integrantes de las Fuerzas Armadas, que va del 10% al 25% del haber mensual bruto según el nivel de formación (tecnicatura, grado universitario o posgrado).

A fines de julio se reglamentó su alcance, ampliándolo a todos los militares con títulos reconocidos por la normativa educativa vigente.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

CONFERENCIA

"La gente se está endeudando para comer", la alarma que lanzó Bianco

El ministro de Gobierno bonaerense aseguró que los datos de actividad, empleo, inversión y consumo "desmienten" el optimismo del Presidente. Además, alertó por el cierre de empresas, la caída de la demanda, el aumento del empleo informal y el endeudamiento de jubilados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Radiografía productiva: ganadores y perdedores

El rechazo a Milei escala en un escenario atravesado por discursos antifeministas

Detrás de la polémica por las licencias

Con paros y movilizaciones, los gremios preparan una nueva pulseada con el Gobierno

Obra paralizada y fondos bajo la lupa: nueva denuncia apunta contra la gestión Barrera

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET