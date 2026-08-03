Hackearon a la principal transportadora de crudo de Vaca Muerta
Oldelval, la empresa que transporta la mayor parte del petróleo de Vaca Muerta, sufrió un ciberataque que afectó sus sistemas administrativos. La compañía lo informó a la CNV, aseguró que el incidente fue “100% controlado” y que el transporte de crudo no se interrumpió. La hipótesis principal apunta a un ataque de origen extranjero y el grupo The Gentlemen se adjudicó el hecho.
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Oleoductos del Valle (Oldelval), la empresa que mueve la mayor parte del petróleo de Vaca Muerta, confirmó un ataque informático que afectó sus sistemas administrativos. La compañía lo informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como hecho relevante y aseguró que el incidente fue “100% controlado”: el transporte de crudo no se interrumpió en ningún momento.
Según la propia firma, apenas detectaron el incidente activaron el protocolo de ciberseguridad, recuperaron los sistemas afectados y restablecieron las tareas administrativas. No dieron detalles sobre el tipo de amenaza ni el vector de ingreso. Fuentes vinculadas a la investigación no descartan la participación de hackers argentinos, pero la hipótesis principal apunta a un ataque de origen extranjero.
En redes el episodio fue atribuido al grupo The Gentlemen, una organización de Ransomware as a Service (RaaS) que días antes se había adjudicado un ataque contra la colombiana Ecopetrol. Sitios especializados en seguimiento de ransomware registraron el reclamo sobre Oldelval alrededor del 23 de julio. La empresa no confirmó públicamente la autoría ni el tipo exacto de ataque.
Oldelval opera una red de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conecta los principales yacimientos de la Cuenca Neuquina con las terminales de Puerto Rosales (Bahía Blanca). Por esa infraestructura circula alrededor del 75-90% del petróleo de Vaca Muerta, según las distintas fuentes. Entre sus clientes están prácticamente todas las grandes operadoras: YPF, Vista Energy, PAE, Chevron, Shell, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y TotalEnergies. YPF es el principal accionista (alrededor del 37%).
El ataque llega en medio de una fuerte expansión. La empresa avanza con el proyecto Duplicar Norte: 207 kilómetros de ducto entre Puesto Hernández (Neuquén) y Allen (Río Negro), con una inversión estimada de USD 380 millones. La obra fue adjudicada a Techint y se integra con Duplicar Plus y Vaca Muerta Oil Sur. El objetivo es canalizar cerca del 80% de la producción de la región hacia los puertos y sostener exportaciones por entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales.
El caso reaviva la preocupación por la vulnerabilidad de la infraestructura energética crítica. Los oleoductos modernos dependen de sistemas altamente automatizados y conectados. El antecedente más resonante sigue siendo el ataque de 2021 a Colonial Pipeline en Estados Unidos, que interrumpió el suministro de combustibles en la costa este durante varios días. Oldelval continúa evaluando el alcance definitivo del incidente y avanzando con las presentaciones ante las autoridades competentes.
Por ahora, el mensaje oficial es claro: los sistemas administrativos fueron vulnerados, el protocolo funcionó y el petróleo de Vaca Muerta no dejó de circular.