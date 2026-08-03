Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Hackearon a la principal transportadora de crudo de Vaca Muerta

Oldelval, la empresa que transporta la mayor parte del petróleo de Vaca Muerta, sufrió un ciberataque que afectó sus sistemas administrativos. La compañía lo informó a la CNV, aseguró que el incidente fue “100% controlado” y que el transporte de crudo no se interrumpió. La hipótesis principal apunta a un ataque de origen extranjero y el grupo The Gentlemen se adjudicó el hecho.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.