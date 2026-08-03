Volver | La Tecla Nacionales 3 de agosto de 2026 REVISTA QUé

La Libertad Avanza marca diferencias con el PRO y complica el escenario porteño

Desde el espacio que conduce Karina Milei en la Ciudad rechazaron anticipar un acuerdo electoral y renovaron las críticas al gobierno de Jorge Macri.

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