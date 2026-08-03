La Libertad Avanza marca diferencias con el PRO y complica el escenario porteño

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Las diferencias entre La Libertad Avanza y el PRO volvieron a quedar expuestas en la Ciudad de Buenos Aires, a menos de un año del inicio del calendario electoral. La presidenta de LLA en el distrito, Pilar Ramírez, evitó confirmar una eventual alianza con el oficialismo porteño y sostuvo que esa discusión recién comenzará el próximo año, dejando abierta la incertidumbre sobre el escenario político para 2027.
En una entrevista con Radio La Red, la dirigente cercana a Karina Milei afirmó que "ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad", al ser consultada sobre un posible entendimiento con el PRO. También evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich a la Jefatura de Gobierno, aunque la definió como "una gran jugadora y una gran política" y aseguró que el objetivo del oficialismo es que "sea la ciudad de La Libertad Avanza".
Ramírez también profundizó las diferencias con la administración de Jorge Macri al sostener que varias de las iniciativas impulsadas recientemente en la Legislatura porteña fueron promovidas por el bloque libertario. Entre ellas mencionó la denominada Ley Hojarasca, las modificaciones al régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la ley contra los trapitos.
En ese sentido, cuestionó que el PRO presente esas medidas como propias y sostuvo que el partido "adoptó las ideas de la libertad" luego del triunfo presidencial de Javier Milei. "No somos celosos, pero nos deben el copyright", ironizó la legisladora, en una nueva señal del distanciamiento entre ambos espacios.
Durante la entrevista, Ramírez también se refirió a la interna del oficialismo nacional y volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Afirmó que "no está a la altura del cargo" y consideró que ya no forma parte del proyecto político encabezado por Javier Milei. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre La Libertad Avanza y el PRO, mientras ambos espacios comienzan a delinear su estrategia para las próximas elecciones.