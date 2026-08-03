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VUELTA A CLASES

Paro nacional docente complica el reinicio del ciclo lectivo en Buenos Aires

Gremios de todos los niveles adhieren a la protesta por salarios y paritarias. Nación anunció inspecciones para controlar la cobertura mínima en las escuelas públicas.

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El regreso a clases tras las vacaciones de invierno estará marcado este lunes por un paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), una medida que afectará a escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y otros distritos, además de universidades nacionales. Los establecimientos privados, en principio, desarrollarán sus actividades con normalidad.

La protesta reclama la reapertura de la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una recomposición salarial. En territorio bonaerense confirmaron su adhesión Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Udocba, Sadop y AMET, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires también participarán la UTE y Ademys. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), los gremios docentes y no docentes también anunciaron medidas de fuerza.

La jornada estará atravesada, además, por la aplicación de la Ley 27.802, que incorporó a la educación como servicio esencial y establece que, durante un paro, debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual. En ese marco, el Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones muestrales en distintas jurisdicciones para verificar el cumplimiento de la normativa y exhortó a las autoridades educativas a asegurar el funcionamiento mínimo de las escuelas.

La decisión oficial se da en medio de una disputa judicial. Ctera obtuvo una medida cautelar que suspendió transitoriamente la aplicación del artículo referido al servicio esencial, aunque el Gobierno sostiene que la apelación presentada mantiene vigente la norma mientras continúa el proceso. Desde los gremios, en tanto, consideran que los controles son de difícil implementación y sostienen que la medida busca desalentar la adhesión al paro.

En la provincia de Buenos Aires, el conflicto se produce pese al reciente acuerdo salarial alcanzado entre la administración de Axel Kicillof y los sindicatos docentes, que contempla un incremento acumulado del 7% entre julio y agosto. Sin embargo, el reclamo nacional apunta a la convocatoria de la paritaria federal, instancia que el Gobierno nacional no volvió a reunir desde el inicio de la gestión de Javier Milei, al considerar que la negociación salarial corresponde a cada una de las provincias.

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