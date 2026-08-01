Playa Acevedo: marcha atrás del EMTURyC y una licitación con turbulencias
El ente que conduce Diego Juárez suspendió por segunda vez el proceso para concesionar la UTF del corredor norte y postergó la apertura de sobres hasta septiembre. Tras el conflicto con Once Unidos, una nueva impugnación volvió a obligar al Municipio a revisar el pliego.
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La licitación para la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Acevedo volvió a quedar envuelta en un escenario de incertidumbre política y administrativa. Apenas unos meses después de haber sido relanzada con modificaciones en el pliego, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) decidió suspender nuevamente el proceso y postergar la apertura de sobres prevista para el 11 de agosto, que ahora pasará al 22 de septiembre.
La nueva marcha atrás se produjo luego de una presentación realizada por el empresario Damián Vuotto, quien cuestionó el último párrafo del artículo 2° del Pliego de Bases y Condiciones por considerar que podía interpretarse como una restricción para determinados oferentes. Tras analizar el planteo, el organismo conducido por Diego Juárez concluyó que la cláusula cuestionada “no fomenta la competencia deseada” y encargó la redacción de un nuevo texto al Departamento de Unidades Turísticas Fiscales y a la Dirección Legal.
La situación vuelve a poner en evidencia las dificultades que atraviesa el Municipio para encauzar una de las concesiones más importantes del corredor costero norte. El expediente ya había tenido un primer freno en octubre de 2025, cuando el Club Atlético Once Unidos cuestionó judicial y administrativamente la prohibición de participación para asociaciones civiles sin fines de lucro.
Aquella controversia obligó al gobierno municipal a revisar el esquema original y relanzar la licitación en 2026 con cambios que finalmente habilitaron la participación de personas humanas y jurídicas legalmente constituidas, incluyendo entidades sin fines de lucro. Sin embargo, la nueva suspensión muestra que el conflicto sobre los criterios de admisión y competencia sigue lejos de resolverse.
Pero detrás de las cuestiones técnicas y legales, la licitación volvió a instalar una pregunta que ya había sobrevolado la política local cuando se suspendió el proceso original ¿Cuánto pesan las disputas políticas, los intereses cruzados y las presiones de distintos sectores en cada modificación del pliego y en cada demora de una concesión que, por ahora, sigue sin encontrar un rumbo definitivo?.