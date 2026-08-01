Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de agosto de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Playa Acevedo: marcha atrás del EMTURyC y una licitación con turbulencias

El ente que conduce Diego Juárez suspendió por segunda vez el proceso para concesionar la UTF del corredor norte y postergó la apertura de sobres hasta septiembre. Tras el conflicto con Once Unidos, una nueva impugnación volvió a obligar al Municipio a revisar el pliego.

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