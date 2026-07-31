Volver | La Tecla Nacionales 31 de julio de 2026 EN AGOSTO

Kicillof irá a una cumbre progresista en Uruguay

El gobernador bonaerense será el máximo representante de la Argentina en un encuentro que se realizará en Montevideo. Debatirán estrategias para hacer frente a Trump y el avance de la ultraderecha.

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