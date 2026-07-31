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Kicillof irá a una cumbre progresista en Uruguay

El gobernador bonaerense será el máximo representante de la Argentina en un encuentro que se realizará en Montevideo. Debatirán estrategias para hacer frente a Trump y el avance de la ultraderecha.

Kicillof irá a una cumbre progresista en Uruguay
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el mes próximo a Montevideo, Uruguay, donde será el máximo representante de la Argentina en una cumbre de dirigentes progresistas que debatirán estrategias para enfrentar el avance de la ultraderecha en el continente y la influencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Kicillof encabezará la delegación de nuestro país en el III Congreso Panamericano, del que participará un centenar de dirigentes progresistas. Lo acompañarán el diputado nacional Jorge Taiana y Gabriel Fuks, parlamentario del Mercado Común del Sur (Mercosur) por la Argentina.

Otros dirigentes latinoamericanos que estarán presentes son la ex ministra chilena Jeannette Jara, la ex vicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky y el ex presidente colombiano Ernesto Samper. Y, claro, el anfitrión: Yamandú Orsi, actual presidente de Uruguay, quien encabezará el encuentro.

Asimismo, serán de la partida legisladores estadounidenses que se oponen al gobierno de Trump.

El lema de la cumbre progresista será “Solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones”.

Las dos ediciones anteriores del Congreso Panamericano se realizaron en Colombia y en México.
 

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