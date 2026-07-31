Detienen al enfermero que violentó a ancianas en un geriátrico
Personal de la DDI ejecutó la medida dispuesta por la Justicia de Garantías. Nicolás Gastón Cichero fue arrestado en su domicilio y afronta cargos por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.
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(Vía La Tecla Mar del Plata) La investigación penal por los sistemáticos maltratos denunciados en el geriátrico de Funes y Rivadavia registró un avance determinante. En las últimas horas, efectivos de la DDI Mar del Plata hicieron efectiva la detención de Nicolás Gastón Cichero (37), el enfermero expuesto por las cámaras de seguridad del establecimiento mientras agredía físicamente e intimidaba a adultas mayores bajo su cuidado. El procedimiento se concretó en la vivienda del acusado, quien no ofreció resistencia ante el accionar policial. La aprehensión fue dispuesta por el titular del Juzgado de Garantías N°1, Daniel De Marco, tras dar lugar al pedido promovido por el fiscal de la causa, Carlos Russo.
El escenario procesal del implicado sufrió una severa modificación en relación con sus primeras intervenciones en el expediente. Si bien en un comienzo había permanecido en libertad bajo una notificación por lesiones leves, la suma de informes médicos que constataron la pérdida de piezas dentales en una de las víctimas obligó a recalificar el hecho hacia un encuadre de mayor gravedad.
A Cichero, que desempeñaba tareas en la residencia desde el 29 de abril de este año, se le atribuyen diversas conductas delictivas. La acusación principal contempla las lesiones graves agravadas por violencia de género contra una residente de 83 años, a lo que se suman el delito de coacción contra una mujer de 93 años y las amenazas proferidas contra una empleada del lugar. Las filmaciones del pasado lunes 27 de julio constituyeron la prueba medular de la causa, al registrar al enfermero golpeando en el rostro a una de las internas mientras la alimentaba y profiriendo amedrentamientos verbales de extrema severidad.
En el transcurso de las próximas horas, el imputado comparecerá en la sede judicial para prestar declaración indagatoria ante la fiscalía. De forma complementaria, el fiscal Russo no descarta disponer un peritaje integral sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a los meses previos, a fin de establecer si existieron otros episodios de violencia no detectados contra más residentes.
La resolución de la orden de arresto se da de forma simultánea con las consecuencias administrativas que salpicaron el funcionamiento del establecimiento. Tras destaparse el caso, el Ministerio de Salud provincial había resuelto la clausura preventiva del inmueble debido al vencimiento de los trámites de habilitación, la permanencia de alojados menores a la edad mínima permitida por ley y fallas en el tratamiento de los residuos patogénicos.