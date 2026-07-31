Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Detienen al enfermero que violentó a ancianas en un geriátrico

Personal de la DDI ejecutó la medida dispuesta por la Justicia de Garantías. Nicolás Gastón Cichero fue arrestado en su domicilio y afronta cargos por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

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