Wanda Nara obtiene permiso judicial para volver a Argentina con sus hijas

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas Francesca e Isabella llegó a un punto decisivo.Una jueza italiana resolvió que no es necesario el consentimiento del padre para que las menores obtengan la documentación y puedan regresar a la Argentina.El conflicto se desató tras el robo sufrido en la casa de Wanda en las afueras de Milán, donde los delincuentes se llevaron los pasaportes de toda la familia.Desde entonces, Icardi se negó a firmar la autorización para emitir nuevos documentos, lo que mantenía a las niñas varadas en Italia a pocas semanas del inicio de las clases en Argentina.Wanda Nara celebró la resolución en sus redes sociales. “La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia”, escribió. Y agregó: “Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’. Pronto volvemos a casa”.La decisión pone fin, al menos en territorio italiano, a una de las tramas más tensas de la disputa entre ambos.Mientras tanto, en Argentina continúan abiertas otras causas vinculadas a la tenencia y el régimen de visitas de las menores.