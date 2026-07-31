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FUTURO ESTRENO

El Caso de Thomas Crown, la nueva versión con Michael B. Jordan

El actor y director presenta el primer adelanto de su reimaginación del clásico de atracos. La película, con Adria Arjona y Kenneth Branagh en el elenco, se estrena el 5 de marzo de 2027

El Caso de Thomas Crown, la nueva versión con Michael B. Jordan
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Amazon MGM Studios ha estrenado el primer tráiler oficial de El Caso de Thomas Crown, la nueva adaptación del clásico de atracos protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan.

En esta reimaginación, el actor interpreta a Thomas Crown, un millonario que orquesta sofisticados robos de obras de arte.

A diferencia de las versiones anteriores (la de 1968 con Steve McQueen y Faye Dunaway, y la de 1999 con Pierce Brosnan y Rene Russo), aquí el personaje actúa con un propósito más personal: recuperar artefactos robados o vendidos para devolverlos a sus legítimos creadores.

La trama sigue la persecución que emprende una investigadora de seguros interpretada por Adria Arjona, con quien Crown desarrolla una intensa relación sentimental en medio del juego del gato y el ratón.

El reparto principal se completa con Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk.El guion corre a cargo de Drew Pearce y Jason Hall. Se trata del segundo largometraje como director de Jordan tras el éxito de Creed III.

La película llega a las salas de cine el 5 de marzo de 2027.

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