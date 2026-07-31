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Cierra la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú

A partir del 3 de agosto se cerrará de manera preventiva el circuito más concurrido de las Cataratas del Iguazú para resguardar las pasarelas. La medida se toma ante una crecida histórica vinculada a intensas lluvias en el sur de Brasil y la llegada del Super Niño.

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Las Cataratas del Iguazú atraviesan una crecida histórica provocada por lluvias intensas en el sur de Brasil y por las proyecciones meteorológicas que anticipan el fenómeno Super Niño.

Ante este escenario, la Administración de Parques Nacionales resolvió cerrar de forma preventiva el circuito de la Garganta del Diablo a partir del 3 de agosto, con el objetivo de proteger la infraestructura y garantizar la seguridad de los visitantes.

La empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. presentó un protocolo para desmontar y resguardar las pasarelas del circuito, a fin de evitar daños irreversibles por las inundaciones previstas para septiembre y octubre.

La decisión se basa en informes técnicos de monitoreo climático e hidrológico de Brasil, que anticipan caudales inusualmente elevados.

El operativo demandará al menos 40 días de trabajo y las pasarelas solo se rearmarán cuando los datos indiquen condiciones seguras. “Vamos a rearmar la pasarela únicamente cuando sea seguro hacerlo, ya que no queremos iniciar los trabajos y tener que volver a cerrarla pocos días después”, explicaron las autoridades del parque.

El caudal del río Iguazú llegó a registrar cerca de 10 millones de litros de agua por segundo, siete veces el promedio habitual.

El resto de los circuitos del Parque Nacional Iguazú permanecerán abiertos y se mantiene el acceso a los 274 saltos.

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