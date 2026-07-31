Volver | La Tecla Photoshop 31 de julio de 2026 APASIONADOS

El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez

El futbolista y la actriz compartieron en Instagram imágenes de una sesión de gimnasio juntos, con gestos cariñosos y un ejercicio en el que él la levanta. Las postales se publicaron en pleno cruce mediático y legal con su expareja

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