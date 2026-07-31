El divertido entrenamiento de Mauro Icardi y la China Suárez
El futbolista y la actriz compartieron en Instagram imágenes de una sesión de gimnasio juntos, con gestos cariñosos y un ejercicio en el que él la levanta. Las postales se publicaron en pleno cruce mediático y legal con su expareja
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En medio de las tensiones mediáticas y los cruces legales con Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez mostraron una faceta distendida de su relación.
Ambos compartieron en sus historias de Instagram una serie de imágenes de un entrenamiento en el gimnasio.
En una de las secuencias más destacadas, se ve a la actriz subida sobre el cuerpo del delantero, quien permanece acostado en un banco y la eleva con los brazos mientras ambos sonríen.
Suárez mantuvo los brazos al costado para no desequilibrarse, y el futbolista la sostuvo de la espalda y una pierna. La escena terminó con un beso.
Icardi acompañó las fotos con la frase “Entrenar así da gusto”, emojis de corazón y bíceps, y etiquetó a la actriz. Luego sumó un “Te amo”. También publicó otra imagen en la que aparecen abrazados frente a la cámara, con la China sonriendo y él rodeándola desde atrás.
Las publicaciones se dieron en un contexto de indirectas y disputas judiciales entre Icardi y Wanda Nara.
A pesar de la exposición mediática, la pareja optó por mostrar momentos cotidianos y de complicidad.