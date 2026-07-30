Tensión en colonia española: dejan entrar a miles de marroquíes que llegaron nadando
Son personas que arribaron desde la ciudad de Fnideq, en Marruecos, y les abrieron las puertas para acceder al enclave colonial español en ese territorio. La movida provocó sorpresa y una oleada de mensajes xenófobos y racistas en las redes.
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En una movida que causó una sorpresa mayúscula, miles de marroquíes que llegaron nadando o a pie a la ciudad de Ceuta, un enclave colonial español en África, en la frontera con Marruecos, y la policía les franqueó la entrada.
Se trata de la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos en varios años, y generó una oleada de mensajes xenófobos y racistas en las redes ante la proliferación de fotos y videos que muestran a la multitud ingresando en Ceuta desde el paseo marítimo de Fnideq, en territorio marroquí.
La afluencia de personas hacia Ceuta duró varias horas. La multitud superó una barrera policial instalada a medio kilómetro del enclave y llegó a nado o caminando por sobre las colinas a las puertas de la ciudad.