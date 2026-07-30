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Tensión en colonia española: dejan entrar a miles de marroquíes que llegaron nadando

Son personas que arribaron desde la ciudad de Fnideq, en Marruecos, y les abrieron las puertas para acceder al enclave colonial español en ese territorio. La movida provocó sorpresa y una oleada de mensajes xenófobos y racistas en las redes.

Tensión en colonia española: dejan entrar a miles de marroquíes que llegaron nadando
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En una movida que causó una sorpresa mayúscula, miles de marroquíes que llegaron nadando o a pie a la ciudad de Ceuta, un enclave colonial español en África, en la frontera con Marruecos, y la policía les franqueó la entrada.

Se trata de la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos en varios años, y generó una oleada de mensajes xenófobos y racistas en las redes ante la proliferación de fotos y videos que muestran a la multitud ingresando en Ceuta desde el paseo marítimo de Fnideq, en territorio marroquí.

La afluencia de personas hacia Ceuta duró varias horas. La multitud superó una barrera policial instalada a medio kilómetro del enclave y llegó a nado o caminando por sobre las colinas a las puertas de la ciudad.
 


La peregrinación no se produjo sin heridos, ya que hubo personas laceradas por los alambres de púas del cerco fronterizo y por las rocas del paso marino.

La policía realizó arrestos pero nada pudo contener a la masa de gente que pugnaba por ingresar a Ceuta.

El hecho es el más notable desde 2021, cuando, en medio de una crisis diplomática entre Marruecos y España, más de 10.000 personas ingresaron a Ceuta.
 

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