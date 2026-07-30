Natalia de la Sota visitó La Plata y se reunió con Alak

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La diputada nacional Natalia de la Sota visitó hoy la ciudad de La Plata para reunirse con su intendente, Julio Alak, con quien dialogó sobre la situación económica y social del país.
La legisladora cordobesa arrancó hacia el sur y recaló en la capital bonaerense para un encuentro con el alcalde. Ambos compartieron el diagnóstico sobre la caída de la actividad económica, la baja de los recursos que reciben las provincias por parte del gobierno nacional y los consecuentes efectos negativos en la realización de obras y la prestación de servicios.
Ambos estuvieron de acuerdo también en que hace falta fortalecer el federalismo y fomentar la recuperación del empleo y la producción.
Además, apuntaron a la necesidad de construir consensos políticos para dar respuesta a las demandas de la gente, en un contexto difícil tanto para las provincias como para los municipios.
De la Sota sumó así un encuentro a los que viene manteniendo con dirigentes políticos de distintos puntos del país, para relevar el impacto del ajuste ejecutado por Javier Milei y su gobierno.
En esta ocasión estuvieron presentes, además de la diputada y el intendente platense, el legislador provincial de Córdoba Bernardo Knipscheer, concejales de Fuerza Patria, el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez y el titular del Instituto de Capacitación Política (ICP), Sebastián Tangorra.