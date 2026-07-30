Volver | La Tecla Municipios 30 de julio de 2026 ENCUENTRO

Natalia de la Sota visitó La Plata y se reunió con Alak

La diputada cordobesa “bajó” a la capital bonaerense y mantuvo un encuentro con su intendente.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.