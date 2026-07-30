Detuvieron a la exfuncionaria narco de Morón tras estar varios meses prófuga

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Una funcionaria que ocupaba un cargo en el Municipio de Morón fue detenida este jueves en el marco de una investigación por narcotráfico que se inició a partir de una serie de denuncias sobre presuntos puntos de venta de drogas en Castelar. La mujer, identificada como Luna Suyai Ortigoza, era buscada por la Justicia desde hacía varios meses y quedó vinculada a una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. Según la investigación, habría encabezado la estructura junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años, quien permanece prófugo.
La detención se concretó en la localidad de Merlo, donde los efectivos encontraron a la exfuncionaria en posesión de 30 envoltorios que contenían unos 85 gramos de cocaína. Además, llevaba una balanza y dinero en efectivo, elementos que fueron incorporados a la causa como parte de la evidencia reunida contra la acusada.
A partir del operativo, los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, responsables de la investigación, imputaron a Ortigoza por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas para consumidores y por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Una investigación que comenzó con denuncias vecinales
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 25 de febrero, en la que se alertaba sobre posibles lugares de venta de droga en distintos sectores de Castelar. Entre las zonas mencionadas figuraban los cruces de Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, además de Presidente Ortiz, entre Pardo y Piovano.
A esa primera presentación se sumaron otras siete denuncias anónimas que aportaron información similar. Con esos datos, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal comenzó una serie de tareas de investigación para establecer si efectivamente existía una estructura dedicada al narcomenudeo.
Los investigadores realizaron tareas de vigilancia y reunieron registros fotográficos, información obtenida de redes sociales, seguimientos y testimonios de vecinos. Parte de quienes brindaron datos solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias.
Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron identificar a varios integrantes de la organización y establecieron que los distintos puntos de comercialización estarían conectados entre sí. De acuerdo con la hipótesis que maneja la Justicia, Ortigoza y Paz ocupaban un lugar central dentro de la estructura.
Medio kilo de cocaína y una declaración clave
La situación procesal de la funcionaria se había complicado previamente, cuando en mayo se realizó un allanamiento en uno de los domicilios vinculados a la investigación. Allí se habría encontrado medio kilo de cocaína, además de otros elementos que quedaron incorporados al expediente.
Otro de los puntos relevantes de la causa fue la declaración de uno de los integrantes de la presunta organización. Se trata de Norberto Hernán Aliano, quien hasta el momento era el único detenido por el expediente y habría aportado información que permitió poner el foco sobre Ortigoza y su pareja.
También fueron identificados Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrián Fernández y Alan Correa, aunque los tres quedaron en libertad luego de los procedimientos realizados por los investigadores.
Según la reconstrucción realizada en el expediente, la banda se habría dedicado a la venta de pequeñas cantidades de droga tanto en la vía pública como mediante un sistema de delivery. Los compradores se contactaban con los presuntos vendedores a través de redes sociales o concurrían directamente a los puntos previamente identificados.
La investigación sostiene además que Ortigoza y Paz serían quienes abastecían de estupefacientes a la estructura. Para desplazarse y concretar las operaciones, habrían utilizado una Volkswagen Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro.
Con su arresto, Ortigoza deberá comparecer ante la Justicia para prestar declaración en las próximas horas, mientras continúa la búsqueda de Paz, señalado como su principal socio dentro de la organización.