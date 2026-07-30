Volver | La Tecla Municipios 30 de julio de 2026 POLICIALES

Detuvieron a la exfuncionaria narco de Morón tras estar varios meses prófuga

La mujer de 27 años fue localizada en Merlo durante un procedimiento de la Policía Bonaerense. Su pareja, señalado como parte de la organización, continúa siendo buscado.

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