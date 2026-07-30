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Un milagro: patrullaban de madrugada y le salvaron la vida a un bebé de un año

Un grupo de oficiales de seguridad en San Isidro actuó de forma rápida y correcta para ayudar a un bebé que se estaba ahogando. Pudo respirar con normalidad y fue atendido en un hospital de la zona

Un milagro: patrullaban de madrugada y le salvaron la vida a un bebé de un año
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Lo que comenzó como un patrullaje preventivo de rutina durante la madrugada en Villa Adelina terminó con un desenlace que una familia difícilmente olvide. Gracias a la rápida intervención de los Oficiales de Seguridad de San Isidro, un bebé de un año que se estaba ahogando pudo volver a respirar y ser atendido a tiempo en el Hospital de Boulogne.

Mientras recorrían la zona, los oficiales advirtieron la presencia de varias personas reunidas en la vereda de una vivienda. Siguiendo el protocolo de prevención, redujeron la velocidad para esperar que la familia ingresara de manera segura al domicilio. Sin embargo, enseguida comprendieron que no se trataba de una situación habitual: estaban frente a una emergencia médica.

Minutos antes, el bebé se encontraba durmiendo en la casa de su abuela junto a sus tías cuando comenzó a presentar una grave dificultad para respirar.

"Se escuchaba un hilito de respiración. Cuando fuimos a verlo estaba bordó. Empezamos a hacer maniobras, pero no reaccionaba. Salimos a la vereda para llamar a sus padres y tratar de darle aire, pero seguía sin responder", recordó una familiar.

En ese preciso momento pasó la Patrulla Municipal. Sin perder un segundo, uno de los oficiales descendió del móvil, tomó al bebé y comenzó a realizar la maniobra de Heimlich. Tras unos instantes de máxima tensión, el pequeño volvió a respirar con normalidad.

Mientras tanto, el resto del equipo dio aviso al Hospital de Boulogne para que el personal médico estuviera preparado para recibirlo. La Patrulla Municipal escoltó el vehículo de la familia hasta la guardia y, al llegar, los profesionales de la salud ya los estaban esperando. Después de revisarlo exhaustivamente, confirmaron que el bebé se encontraba en perfectas condiciones.

"Fue un momento muy desesperante. Por suerte llegaron ellos, que fueron unos ángeles", expresó la prima de la mamá del niño.

Para el oficial que realizó la maniobra no era la primera vez que debía intervenir en una situación de estas características. Fue la tercera oportunidad en la que aplicó con éxito las técnicas de primeros auxilios durante un servicio. La capacitación inicial y el entrenamiento permanente que reciben los Oficiales de Seguridad de San Isidro en maniobras de RCP y atención de emergencias resultaron determinantes para actuar con rapidez y salvar una vida.

Al día siguiente, la mamá de Milo quiso agradecer públicamente el accionar de los oficiales a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. Allí recordó que, en medio de "el peor susto de nuestras vidas", el patrullero apareció justo cuando salían desesperados rumbo al hospital. También destacó que los oficiales no solo lograron que su hijo reaccionara, sino que los escoltaron hasta la guardia, avisaron a los médicos para que los estuvieran esperando y permanecieron junto a la familia hasta asegurarse de que el bebé estuviera fuera de peligro.

"Gracias por actuar tan rápido, por la tranquilidad que nos dieron y, sobre todo, por ayudar a Milo cuando más lo necesitaba", escribió. Y cerró el mensaje con una frase que resume lo que significó aquella madrugada para toda la familia: "Cristian, fuiste nuestro ángel."

El episodio refleja el valor de los patrullajes preventivos y de la capacitación constante de los Oficiales de Seguridad de la Patrulla Municipal de San Isidro. Una recorrida habitual por las calles de Villa Adelina terminó convirtiéndose en una intervención decisiva que permitió que hoy Milo esté sano y de regreso en su casa junto a su familia.
 

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