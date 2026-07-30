Volver | La Tecla Municipios 30 de julio de 2026 SAN ISIDRO

Un milagro: patrullaban de madrugada y le salvaron la vida a un bebé de un año

Un grupo de oficiales de seguridad en San Isidro actuó de forma rápida y correcta para ayudar a un bebé que se estaba ahogando. Pudo respirar con normalidad y fue atendido en un hospital de la zona

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