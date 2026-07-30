Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Con el 2027 en el radar, el ravertismo incorpora un CAPS a la pelea por Chapadmalal

Sectores ligados a Fernanda Raverta impulsan un proyecto para "blindar" el Centro de Atención Primaria de la Salud de la Unidad Turística. Desde la Comuna responden que el servicio nunca estuvo en riesgo y que incluso ya fue garantizada su continuidad.

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