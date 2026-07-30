Con el 2027 en el radar, el ravertismo incorpora un CAPS a la pelea por Chapadmalal
Sectores ligados a Fernanda Raverta impulsan un proyecto para "blindar" el Centro de Atención Primaria de la Salud de la Unidad Turística. Desde la Comuna responden que el servicio nunca estuvo en riesgo y que incluso ya fue garantizada su continuidad.
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La puja política por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal suma un nuevo capítulo. En medio del debate por el destino del histórico complejo y cuando resta poco más de un año para las elecciones ejecutivas de 2027, sectores alineados con la senadora provincial Fernanda Raverta comenzaron a impulsar una iniciativa para garantizar la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que funciona dentro del predio, una discusión que desde el Municipio consideran saldada.
El proyecto fue presentado por un grupo de vecinos que integra la denominada Iniciativa Ciudadana para la Recuperación y Gestión de la Unidad Turística Chapadmalal, un espacio que viene promoviendo distintas acciones vinculadas al futuro del complejo y que mantiene vínculos con dirigentes cercanos a la ex titular de la Anses. La propuesta busca incorporar un esquema de protección institucional para el CAPS ante cualquier cambio en la administración del predio.
La presentación no pasó inadvertida en el ámbito político. En el oficialismo local interpretan que el tema vuelve a instalarse en la agenda de la mano de sectores del ravertismo, que en los últimos meses incrementaron su participación en cada discusión relacionada con Chapadmalal, uno de los escenarios donde la dirigente peronista busca consolidar su posicionamiento de cara a la disputa por el Ejecutivo municipal en 2027.
El documento propone que el centro sanitario quede resguardado dentro de cualquier proceso de recuperación o puesta en valor de la Unidad Turística, garantizando además que continúe prestando servicios para los vecinos del corredor costero sur. Actualmente, el CAPS funciona entre los hoteles 4 y 5 del complejo y constituye el principal efector de atención primaria para habitantes de barrios y localidades como Playa Chapadmalal, Santa Isabel, El Marquesado, San Eduardo de Chapadmalal, San Eduardo del Mar, La Paloma y Playa Los Lobos.
Sin embargo, desde la Comuna relativizaron el planteo. Según explicaron, nunca existió una decisión de cerrar el centro de salud ni de discontinuar la atención sanitaria en la zona. Incluso remarcaron que tiempo atrás mantuvieron reuniones con representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), donde quedó garantizada la permanencia del servicio más allá del avance del proceso licitatorio sobre la Unidad Turística.
Lejos de una eventual desaparición del CAPS, la alternativa que se encuentra bajo análisis contempla trasladarlo unos 100 metros dentro del mismo complejo hacia un inmueble de mayores dimensiones y mejores condiciones edilicias, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para los vecinos del sur del distrito.
En ese marco, el debate reabierto por el espacio vinculado al ravertismo responde más a una estrategia para mantener vigente la discusión sobre Chapadmalal que a un riesgo concreto sobre el funcionamiento del centro sanitario. La cuestión se suma así a la disputa política que desde hace meses enfrenta al Gobierno nacional, la Provincia y distintos actores locales por el futuro de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
Con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca, Chapadmalal vuelve a convertirse en un terreno de disputa política. Esta vez, el foco dejó de estar exclusivamente en el destino de los hoteles y se trasladó al centro de salud que presta servicios en la Unidad Turística, en una discusión que desde la Comuna aseguran que ya había sido resuelta.