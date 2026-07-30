Chiche Gelblung recibió el alta médica y continúa su recuperación

El reconocido periodista y conductor Chiche Gelblung recibió el alta de su última internación y ya se encuentra en su casa, rodeado de su familia, donde continúa el proceso de recuperación.



El alta se concretó el miércoles por la tarde. Gelblung, de 82 años, había sido internado en el Sanatorio Mater Dei por un problema respiratorio acompañado de un cuadro febril.



Tras estabilizarse, los médicos autorizaron su regreso al hogar.El entorno del conductor destacó que se encuentra enfocado en fortalecerse día a día y prioriza el descanso y el cuidado, aunque no oculta su intención de retomar cuanto antes su rutina laboral y sus compromisos profesionales.



En el último año, el periodista atravesó varias complicaciones de salud, incluyendo una trombosis en el tobillo que requirió terapia intensiva, la colocación de stents y el riesgo de amputación, situación que finalmente se revirtió con una cirugía vascular.



El regreso a casa marca un nuevo paso en su recuperación, en un momento en el que familia y allegados ponen el foco en su bienestar.