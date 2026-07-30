Rosalía llegó a Buenos Aires con un fuerte operativo de seguridad

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Rosalía ya se encuentra en Buenos Aires. La artista española arribó en la madrugada en un vuelo privado directo desde Chile, en medio de un importante operativo de seguridad y bajo un estricto hermetismo. El avión no pudo operar en el aeropuerto de San Fernando por falta de servicio nocturno.
Apenas finalizó su último show en Santiago, fue trasladada directamente al aeropuerto chileno y viajó acompañada de un reducido equipo de seis personas. En tierra argentina la esperaban varios vehículos: una camioneta exclusiva para ella, otra para el staff, dos de seguridad y una más para el equipaje. Además, motos policiales formaron un cerco para evitar cualquier incidente, en un contexto de tensión generado por la polémica de las últimas semanas.
Rosalía bajó del avión cubierta con una prenda oscura y capucha, escoltada en todo momento por su equipo de seguridad, y se dirigió a un exclusivo hotel de la ciudad.
La llegada ocurre días después de que la artista se viera envuelta en una controversia por haber reposteado un video de Mia Khalifa que utilizaba su tema “La Perla” y Rosalía se disculpó rápidamente en Instagram: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, y agregó luego: “solo tengo amor x Argentina”.