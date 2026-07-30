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INNOVACION TECNOLOGICA

Skin care vip para mascotas

Spas cinco estrellas, mascarillas de colágeno, baños de espuma y perfumes importados forman parte del exclusivo skin care animal que marca un paradigma contemporáneo de lujo

Skin care vip para mascotas
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Lo que comenzó como un baño premium se transformó en una industria exclusiva que combina estética, bienestar y tratamientos de alto nivel para perros y gatos.

La tendencia crece con fuerza en ciudades como Dubái, Nueva York y París.El lujo encontró un nuevo territorio: las mascotas.

El skin care animal dejó de ser un simple baño premium para convertirse en una industria exclusiva que combina estética, bienestar y tratamientos de nivel pensados especialmente para perros y gatos.

La tendencia avanza con fuerza en ciudades como Dubái, Nueva York y París, donde existen centros especializados que ofrecen experiencias comparables a las de un spa humano de lujo.

Allí, las mascotas reciben limpiezas faciales profundas, hidratación con productos orgánicos, aromaterapia, masajes relajantes y tratamientos dermatológicos diseñados para el cuidado de la piel y el pelaje.

Entre las propuestas más extravagantes aparecen mascarillas de colágeno, baños de leche, exfoliaciones suaves y terapias con oxígeno. Incluso incorporan ozonoterapia y cabinas de relajación con música y cromoterapia para reducir el estrés de los animales.

Las razas más demandadas son aquellas con pelajes delicados, como Pomerania, Caniche Toy, Maltés, Shih Tzu y Bulldog Francés.

En gatos, los persas y los esfinge requieren cuidados especiales por la sensibilidad de su piel.Los precios reflejan el carácter exclusivo de esta tendencia: un tratamiento facial puede costar entre 300 y 800 dólares, mientras que los paquetes mensuales de bienestar integral superan los 5.000 dólares. Además, algunas firmas desarrollan perfumes personalizados, protectores solares y líneas cosméticas importadas para clientes VIP.

Más allá de la excentricidad, el fenómeno muestra cómo las mascotas se transformaron en protagonistas del estilo de vida premium. Para muchos millonarios, invertir en el cuidado extremo de sus animales ya forma parte del universo wellness y del consumo de lujo global.

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