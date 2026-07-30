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Ariana Grande demanda a hackers por robar y filtrar material privado

La cantante presentó una demanda en California contra decenas de personas no identificadas acusadas de hackear cuentas de fotógrafos y productores

Ariana Grande demanda a hackers por robar y filtrar material privado
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Ariana Grande presentó una demanda este lunes en California contra los hackers que, según alega, robaron cuentas digitales de fotógrafos y productores con los que trabaja. El material filtrado incluye fotos, videos privados y música inédita.

De acuerdo con la denuncia,  la estrella del pop afirma que no se trató de un incidente aislado. Asegura haber sido blanco de ciberataques a lo largo de su carrera, incluso recientemente.

El contenido robado comprendía canciones inéditas, fotografías y grabaciones de audio y video relacionadas con su proceso creativo, material que nunca estuvo destinado al consumo público.

Grande sostiene que los supuestos hackers vendieron sus datos personales y el contenido en la dark web por “sumas significativas de dinero”, lo que le provocó un “daño sustancial e irreparable”.

La demanda está dirigida contra unas 100 personas no identificadas: los supuestos hackers, quienes ayudaron a distribuir el material robado y aquellos que lo ofrecieron o compraron.

La cantante pide al juez que detenga el robo y la distribución del contenido, y envía una clara advertencia: los artistas merecen controlar cuándo y cómo se publica su trabajo. Robarlo y filtrarlo viola tanto su privacidad como sus derechos creativos. La acción legal busca identificar a los responsables y frenar la circulación del material robado.

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