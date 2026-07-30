Retiran del mercado el juguete Squeezy Dumpling

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El Gobierno nacional avanzará con el retiro del mercado del juguete “Squeezy Dumpling” tras detectarse que presenta un “grave riesgo químico”.
El producto contiene benceno en una proporción de 20 mg/kg en su superficie exterior, es decir, cuatro veces el máximo permitido por la legislación argentina (5 mg/kg).
La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, luego de recibir una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).
El organismo detectó la irregularidad a partir de reportes del sistema Safety Gate de la Unión Europea y de la agencia OPSS del Reino Unido, donde el juguete ya había sido retirado.El benceno, catalogado como cancerígeno, puede ingresar al organismo tanto por inhalación como por contacto con la piel, sin necesidad de ingestión.
Además, el producto presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador y no incluye advertencias de seguridad en castellano.
El “Squeezy Dumpling” es un juguete de polímero plástico con forma de gyoza (dumpling) envasado en un recipiente similar a una canasta para vapor. Se comercializaba en plataformas digitales y comercios físicos de todo el país.
La medida se adoptó en vísperas del Día del Niño, con el objetivo de proteger especialmente la salud de los menores.
Se recomienda a las familias verificar tres elementos antes de comprar cualquier juguete: los datos del importador responsable (nombre, razón social y CUIT), las advertencias escritas en castellano y el Marcado de Conformidad (código QR con las siglas AR y dos tildes)