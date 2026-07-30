Mauro Icardi apunta a Italia

En medio de la intensa disputa judicial y mediática con Wanda Nara por la residencia y los pasaportes de sus hijas, Mauro Icardi avanza en dos frentes: el futbolístico y el legal.



Por un lado, analiza su futuro profesional tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía y, por el otro, denunció a la jueza argentina que lleva la causa familiar.



El futbolista presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por presunto abuso de poder contra la magistrada que recientemente dispuso medidas que lo afectan, entre ellas la prohibición de salir del país.



Asimismo, Icardi evalúa su próximo destino futbolístico. El club que más fuerte se posicionó para sumarlo es el Como 1907, recién ascendido a la Serie A y que disputará la Champions League 2026/27. Su representante, Elio Letterio Pino, confirmó que están analizando varias propuestas y que la decisión se tomará en cualquier momento. Además, descartó de plano un regreso al fútbol argentino.



La intención del delantero es instalarse nuevamente en Italia, radicarse cerca de Milán junto a la China Suárez e inscribir a sus hijas en una escuela local. De concretarse el pase al Como, compartiría plantel con los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone, bajo la dirección técnica de Cesc Fàbregas.



El conflicto con Wanda Nara continúa sumando capítulos. La conductora, a través de sus historias de Instagram, cuestionó a Icardi por asistir al cumpleaños del hijo de la China Suárez mientras “nuestras hijas están sufriendo” y pidió que las menores puedan volver al colegio y reencontrarse con su familia.



Con el pase en su poder tras su ciclo exitoso en Turquía, Icardi ahora evalúa las opciones económicas y personales antes de definir su próximo destino, en un contexto de alta tensión judicial y familiar.