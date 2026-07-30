Papelón: se rompió una aerosilla en Catedral y decenas de turistas quedaron varados en altura
Varios esquiadores quedaron atrapados en la aerosilla Nubes del Cerro Catedral durante alrededor de una hora debido a una falla mecánica. La empresa concesionaria CAPSA todavía no brindó explicaciones oficiales
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Este miércoles, alrededor de las 15 horas, se registró una falla mecánica en la silla Nubes del Cerro Catedral. La rotura de la caja reductora dejó el medio de elevación completamente detenido con pasajeros a bordo, en plena temporada alta de invierno y con la montaña cubierta de nieve.
Decenas de esquiadores y turistas quedaron suspendidos en las sillas a unos 1.900 metros de altura, en la ladera sur del cerro. El sistema permaneció inmovilizado durante más de 40 minutos, con los ocupantes expuestos al frío y al viento característicos de la zona.
Ante la imposibilidad de reiniciar el medio, el personal de Pista, equipos de seguridad del complejo, el Club Andino y la EAMCEC activaron el protocolo de emergencia. Realizaron una evacuación vertical: los rescatistas subieron hasta las sillas, asistieron a los pasajeros y coordinaron el descenso controlado con cuerdas.
Hasta el momento no se informaron heridos ni lesiones graves derivadas de la exposición al frío. Mientras se desarrollaba el operativo, otros sectores del centro de esquí continuaron funcionando con normalidad.
El incidente ocurre en uno de los momentos de mayor afluencia turística del año en Bariloche. El Cerro Catedral, a casi 30 kilómetros de la ciudad, concentra miles de visitantes diarios atraídos por las nevadas recientes. Cualquier falla en los medios de elevación genera preocupación tanto entre los turistas como entre los prestadores de servicios.
Se espera un parte oficial de CAPSA (la concesionaria) con mayores detalles sobre el estado de los pasajeros y el alcance de la reparación de la silla Nubes.