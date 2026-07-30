Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Papelón: se rompió una aerosilla en Catedral y decenas de turistas quedaron varados en altura

Varios esquiadores quedaron atrapados en la aerosilla Nubes del Cerro Catedral durante alrededor de una hora debido a una falla mecánica. La empresa concesionaria CAPSA todavía no brindó explicaciones oficiales

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.