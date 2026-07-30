La Joaqui reveló por primera vez los detalles de su separación

Con la voz entrecortada y rodeada por sus compañeras Evitta Luna, Anita Espósito y Flor Jazmín, La Joaqui habló por primera vez en público sobre el final de su relación con Luck Ra durante una emisión de PLP en Luzu TV.



La conversación, que comenzó en un tono liviano, se transformó en una confesión profunda y cargada de emoción. “Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y por eso realmente quiero que sea feliz, independientemente de que esa felicidad ya no sea yo”, dijo entre sollozos.



La artista fue enfática al desmentir versiones sobre terceros o conflictos graves: “No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad, ni de absolutamente nada de eso. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”. También pidió que dejen de atacar a otras personas en redes sociales, especialmente a mujeres: “Tampoco me parece justo que por lo que sucede entre una pareja heterosexual castiguen a una mujer”.



Uno de los momentos más conmovedores fue el relato de una escena íntima de los inicios de la relación. Contó que, en una noche de lluvia, se levantó para taparlo y pensó: “Si yo todos los días le doy un beso en la nariz y un día tenemos hijos, vamos a tener hijos con su nariz… en ese momento me di cuenta que era irremediable que yo sintiera este amor tan profundo”. “Yo quería casarme. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien”, resumió.



Reconoció que viajó a Madrid para verlo y que fue allí donde la relación terminó.



Tras la ruptura, La Joaqui viajó a Costa Rica para estar con su madre y celebrar el cumpleaños de su hija mayor. Aunque el comunicado conjunto hablaba de una separación “con el mismo amor”, la artista insistió en su postura de gratitud: “Facu fue por lejos el mejor novio que he tenido y fue la primera vez que yo experimenté un amor de verdad”.Explicó que había faltado al programa los días previos porque no quería comunicar desde el dolor de manera injusta.



Al final del segmento, agradeció el apoyo de sus compañeras y admitió: “Me estoy ordenando un poco”.