Alerta delito: la Seguridad de los ciudadanos bonaerenses en el ojo de la tormenta
Terminó la participación de la Scaloneta y la política se apresta a retomar los debates pendientes. La preocupación de los bonaerenses es máxima cuando se habla de un tema tan espinoso como la inseguridad. Crecimiento de las bajas en la Bonaerense.
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La preocupación de la población bonaerense es máxima cuando se habla de un tema tan espinoso como la inseguridad. Por eso, diferentes sectores trabajan en proyectos que buscan resolver esta cuestión, que está a la cabeza de los dolores de cabeza ciudadanos en todas las encuestas.
Uno de los últimos en ingresar a la Legislatura fue el presentado por el ex ministro de Axel Kicillof, Sergio Berni, en el Senado provincial. La iniciativa propone derogar la Ley Provincial N.º 13.392, con el objetivo de que los delitos vinculados al narcotráfico vuelvan a ser competencia exclusiva de la Justicia Federal. “La ley que permitió que determinados delitos previstos en la Ley Nacional de Estupefacientes fueran investigados por la Justicia provincial no dio resultados”, aseguró Berni.
El legislador también aguarda que la comisión trate su iniciativa de reforma policial, que incluye aspectos de otra idea suya de 2022 que exigía títulos expedidos por el Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich” u otra institución para lograr un ascenso. También están en estudio otros proyectos como el de autorizar el uso de pistolas Taser y otras armas no letales por parte de la Policía Bonaerense y la creación de una Plataforma Multiagencial de Emergencias, el sistema que coordina todos los servicios de emergencia del Estado en un solo software, ambos del diputado massista Carlos Puglelli.
Otras propuestas abordan cuestiones como la reincidencia y la reiterancia en el delito, como el firmado por el platense Marcelo “Chuby” Leguizamón (Hechos) junto a otros senadores de otros espacios.
Sangría en la Bonaerense
En medio de serios cuestionamientos por el desempeño del Ministerio de Seguridad, la crisis de la Policía Bonaerense suma un nuevo capítulo con una advertencia sobre la pérdida de efectivos y el deterioro de la capacidad operativa de la fuerza. Luis Tonil, titular de la Defensoría Policial, aseguró que las bajas se multiplicaron en los últimos años y sostuvo que la situación es "mucho más grave" que la que reflejan las renuncias.
En una entrevista con Desconfiados, Tonil detalló que las bajas oficiales fueron 260 en 2023, 715 en 2024 y 1.130 en 2025. Para este año, afirmó que hasta junio se registraron 1.475. Según explicó, los números surgen de publicaciones oficiales de la Policía Bonaerense. A esas cifras sumó agentes con licencias médicas y psiquiátricas, abandonos de servicio y policías que directamente dejan la fuerza por razones económicas.
Además, el salario aparece como uno de los principales factores de la crisis. Tonil estimó en $900.000 el ingreso promedio de un efectivo bonaerense y afirmó que representa aproximadamente la mitad de lo que percibe un policía de la Ciudad de Buenos Aires. También aseguró que un puesto inicial en seguridad privada puede alcanzar los $1,9 millones, una diferencia que, a su entender, vuelve cada vez menos atractivo el ingreso a la fuerza.
La falta de personal, según el dirigente, ya tiene impacto directo en el patrullaje. Como ejemplo, aseguró que el Comando de Patrullas de La Plata pasó de disponer de unos 120 móviles por turno a contar actualmente con 18. La cifra no pudo ser corroborada con datos oficiales: el Ministerio de Seguridad bonaerense no respondió al pedido de estadísticas realizado para esta nota.