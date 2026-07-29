El mapa que ya miran los armadores: la Quinta Sección empieza a ponerle números al 2027
El padrón de 2025 dejó una fotografía que ya empieza a ser utilizada como hoja de ruta. Mar del Plata, Tandil, La Costa y Necochea concentran el mayor peso electoral. La sección deberá renovar cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense.
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Aunque las elecciones de 2027 todavía aparecen a una distancia considerable, en los distintos campamentos políticos bonaerenses ya comenzaron a aparecer las primeras cuentas. No se trata todavía de candidaturas ni de listas cerradas, sino de algo más básico: saber dónde están los votos, cuánto pesa cada distrito y qué territorios pueden terminar inclinando la balanza.
En ese tablero, la Quinta Sección Electoral vuelve a ocupar un lugar central. La región reúne a 27 municipios y concentra 1.336.787 electores, de acuerdo con el padrón utilizado en las elecciones bonaerenses de 2025. La cifra representa cerca del 9,3% del padrón provincial, una dimensión que explica por qué cualquier armado electoral que pretenda disputar poder en la Provincia necesita mirar hacia este rincón del territorio.
La particularidad de la Quinta es que no se trata de un distrito homogéneo. El mapa combina ciudades de fuerte peso demográfico con municipios del interior profundo y localidades de perfil turístico, productivo y agropecuario. Desde la Costa Atlántica hasta el centro bonaerense, la sección reúne realidades políticas diferentes que, al momento del conteo, terminan integrándose en una misma bolsa electoral.
Y en ese esquema hay un dato que sobresale por encima de todos: General Pueyrredon juega en otra escala.
El distrito que contiene a Mar del Plata concentra 596.177 electores, equivalente al 44,6% del padrón de toda la Quinta Sección. Es decir, prácticamente uno de cada dos votantes de la región reside en General Pueyrredon. La dimensión del número convierte al distrito en una pieza inevitable para cualquier estrategia que busque ganar la sección y, al mismo tiempo, en un territorio donde las fuerzas políticas necesitan hacer pie si pretenden proyectarse hacia la Legislatura.
Muy detrás aparece Tandil, con 119.911 electores, que representa el 8,97% del padrón seccional. Luego se ubican el Partido de La Costa, con 88.966 votantes, y Necochea, con 88.911. Entre los cuatro distritos reúnen una porción sustancial del electorado de la Quinta y forman, de hecho, el núcleo de municipios que los armadores tienen especialmente marcados en sus planillas.
El resto del mapa se completa con distritos de menor volumen, pero que pueden adquirir un valor significativo cuando se mira el resultado con una lógica estrictamente seccional. Balcarce aporta 42.058 electores; General Alvarado, 41.075; Pinamar, 37.343; Villa Gesell, 37.075; Chascomús, 36.621 y Mar Chiquita, 33.970.
La suma permite entender por qué la Quinta no se define solamente en Mar del Plata. La ciudad tiene un peso determinante, pero el interior de la sección conserva una masa electoral suficiente como para modificar los resultados y, sobre todo, para convertirse en terreno de disputa cuando las principales fuerzas comienzan a medir sus posibilidades.