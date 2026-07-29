Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de julio de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El mapa que ya miran los armadores: la Quinta Sección empieza a ponerle números al 2027

El padrón de 2025 dejó una fotografía que ya empieza a ser utilizada como hoja de ruta. Mar del Plata, Tandil, La Costa y Necochea concentran el mayor peso electoral. La sección deberá renovar cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense.

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