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NUEVA MODALIDAD

Alerta: cómo funciona la “estafa del espejito roto”

Los delincuentes dañan el espejo de vehículos estacionados, dejan un número de teléfono y envían un link falso de una aseguradora para robar información personal y bancaria. Las autoridades bonaerenses advierten sobre esta modalidad

Alerta: cómo funciona la “estafa del espejito roto”
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Una peligrosa modalidad de estafa se repite en distintas zonas del país y genera preocupación entre los automovilistas. Los delincuentes rompen intencionalmente el espejo retrovisor de un auto estacionado y dejan una nota con un número de teléfono para que el dueño se comunique.

Cuando la víctima llama, los estafadores simulan querer solucionar el daño y envían un enlace de una “supuesta aseguradora”. Al ingresar a ese link, la persona queda expuesta al robo de datos personales, contraseñas, claves bancarias y códigos de seguridad.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, difundió la alerta a través de sus redes sociales con un video elaborado por un efectivo de la Policía especializado en Delitos Complejos.

Las autoridades recomiendan no ingresar a ningún enlace enviado por desconocidos, verificar siempre la identidad de quien se comunica y nunca compartir códigos de validación ni información bancaria.

Ante un episodio de este tipo, la recomendación es mantener la calma, no abrir links sospechosos y denunciar el hecho por los canales oficiales.

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