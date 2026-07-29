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Natalie Portman comparte una emotiva foto de su embarazo

La famosa expresa su emoción ante la inminente llegada de su tercer hijo, el primero con el productor musical Tanguy Destable

Natalie Portman comparte una emotiva foto de su embarazo
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Natalie Portman ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una publicación en Instagram que deja clara la cercanía del nacimiento de su bebé.

En la entrada, compartida hace apenas minutos, la actriz escribió: “Counting the days until we meet you ” (“Contando los días hasta conocerte”), acompañada de un corazón rosa, y agradeció a la fotógrafa Shelby Duncan por su talento.

La imagen, captada por Duncan, artista con quien Portman ya había coincidido recientemente en eventos y exposiciones, se interpreta como una de las últimas fotos de su embarazo.

La estrella de Black Swan y Thor, de 45 años, anunció en abril de 2026 que esperaba su tercer hijo, el primero con su pareja, el músico francés Tanguy Destable.Portman ya es madre de Aleph (14 años) y Amalia (9), fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, del que se divorció en 2024.

En entrevistas previas, la actriz había calificado este embarazo de “privilegio y milagro”, destacando la gratitud que siente por vivir esta etapa a su edad y con la perspectiva que le da la experiencia.

La publicación, que rápidamente acumuló decenas de miles de “me gusta” y mensajes de felicitación, refuerza el tono discreto pero cercano con el que Portman ha compartido esta nueva etapa de su vida familiar desde París, ciudad donde reside.
 

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