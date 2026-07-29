Natalie Portman comparte una emotiva foto de su embarazo

Natalie Portman ha vuelto a emocionar a sus seguidores con una publicación en Instagram que deja clara la cercanía del nacimiento de su bebé.En la entrada, compartida hace apenas minutos, la actriz escribió: “Counting the days until we meet you ” (“Contando los días hasta conocerte”), acompañada de un corazón rosa, y agradeció a la fotógrafa Shelby Duncan por su talento.La imagen, captada por Duncan, artista con quien Portman ya había coincidido recientemente en eventos y exposiciones, se interpreta como una de las últimas fotos de su embarazo.La estrella de Black Swan y Thor, de 45 años, anunció en abril de 2026 que esperaba su tercer hijo, el primero con su pareja, el músico francés Tanguy Destable.Portman ya es madre de Aleph (14 años) y Amalia (9), fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, del que se divorció en 2024.En entrevistas previas, la actriz había calificado este embarazo de “privilegio y milagro”, destacando la gratitud que siente por vivir esta etapa a su edad y con la perspectiva que le da la experiencia.La publicación, que rápidamente acumuló decenas de miles de “me gusta” y mensajes de felicitación, refuerza el tono discreto pero cercano con el que Portman ha compartido esta nueva etapa de su vida familiar desde París, ciudad donde reside.