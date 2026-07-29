Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, cambió legalmente su apellido

Durante años, el nombre de Suri Cruise estuvo indisolublemente ligado a la fama de sus padres. Sin embargo, en junio de 2024, durante su graduación de la escuela secundaria, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes sorprendió al presentarse como Suri Noelle.



Ahora, a los 20 años, esa decisión quedó confirmada de manera oficial: la joven cambió legalmente su apellido y ya no lleva el de su padre.La confirmación surgió de registros públicos electorales en Pensilvania, donde Suri estudia teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon. Allí figura inscripta como Suri Noelle, el mismo nombre con el que se presentó en su ceremonia de graduación y con el que debutará como protagonista de Midsummer!, una versión contemporánea de Sueño de una noche de verano que también se presentará en el Festival Fringe de Edimburgo.Noelle es el segundo nombre de Katie Holmes.



Según personas cercanas a la familia, la elección representa un homenaje a la actriz, con quien Suri mantuvo un vínculo muy estrecho desde la separación de sus padres en 2012. El cambio también refleja su deseo de construir una identidad propia, lejos del peso de uno de los apellidos más reconocidos de Hollywood.



La distancia con Tom Cruise es un tema que se comenta en la industria desde hace más de una década. Tras el divorcio, Suri quedó bajo el cuidado de su madre y prácticamente desaparecieron las apariciones públicas junto al actor.



Diversos medios vincularon ese distanciamiento con la pertenencia de Cruise a la Iglesia de la Cienciología, aunque ninguno de los protagonistas habló públicamente del asunto.



Mientras Suri avanza en su carrera teatral por mérito propio, su padre sigue siendo una de las máximas figuras del cine de acción. El actor tiene además dos hijos adoptivos de su matrimonio con Nicole Kidman: Isabella y Connor.