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DRAMATICO

Chiche Gelblung fue internado de urgencia

El periodista de 82 años permanece hospitalizado luego de ser estabilizado por un episodio febril y respiratorio

Chiche Gelblung fue internado de urgencia
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La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación en las últimas horas.

Sucede que el histórico periodista de 82 años debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio acompañado de fiebre, que obligó a su entorno a actuar con rapidez.

En esta instancia,  logró ser estabilizado tras presentar un problema respiratorio. También señaló que se encuentra estable y en buen estado general, aunque muy afectado por la baja de su programa en Net TV.

Desde su entorno aseguraron que responde favorablemente al tratamiento y que, pese a las molestias habituales, se encuentra mejor.

Los médicos decidieron mantenerlo en observación, por lo que todavía no hay fecha confirmada de alta.

Chiche Gelblung, quien ya había atravesado complicaciones de salud en meses anteriores, continúa bajo control médico mientras su recuperación evoluciona de manera positiva.

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