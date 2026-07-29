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RIO GRANDE DO SOUL

Viral: impresionante tornado en el sur de Brasil

Durante las fuertes tormentas de ayer por la tarde se formó este tornado que dejó imágenes impactantes. El video se volvió viral en redes.

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Durante las fuertes tormentas de ayer por la tarde se formó este tornado que dejó imágenes impactantes. Ocurrieron en Río Grande do Soul 

El fenómeno se registró en medio de un sistema de mal tiempo que afectó varias localidades del sur brasileño, con vientos intensos y precipitaciones abundantes.

 

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