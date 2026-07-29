Viral: impresionante tornado en el sur de Brasil

NOTA DE TAPA

Alerta delito: la Seguridad de los ciudadanos bonaerenses en el ojo de la tormenta Terminó la participación de la Scaloneta y la política se apresta a retomar los debates pendientes. La preocupación de los bonaerenses es máxima cuando se habla de un tema tan espinoso como la inseguridad. Crecimiento de las bajas en la Bonaerense.