Incendio en La Rioja: casi 900 hectáreas quemadas y focos fuera de control

Un voraz incendio forestal consumió casi 900 hectáreas en las sierras de La Rioja y permanece fuera de control.



El foco se desató el lunes en las cercanías del paraje La Yareta, en la zona de Guanchín, departamento Chilecito, y se extendió rápidamente por el cerro.



Más de 100 personas, entre bomberos, brigadistas, lugareños y puesteros, trabajan para contener las llamas en un terreno montañoso de unos 1800 metros sobre el nivel del mar.



Las condiciones climáticas complican el operativo. Ráfagas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora avivan el fuego y cambian de dirección en forma constante.



El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alerta por viento hasta las 20 o 22 horas de este martes. La vegetación local actúa como combustible y dificulta el control.



Según las primeras hipótesis, el origen fue humano. En una zona turística subieron alrededor de 100 vehículos. Allí se hizo fuego, posiblemente para un asado o para calentar agua. En lugar de apagarlo correctamente se colocaron piedras encima y el viento lo dispersó.



El humo alcanzó zonas urbanas de Chilecito. Las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en el interior de sus hogares y usar barbijo si deben salir. Todo el personal que interviene en el combate se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones.



El operativo continúa activo con el apoyo de vecinos solidarios que conocen el terreno y facilitan el acceso a los puntos más difíciles.