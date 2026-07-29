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Incendio en La Rioja: casi 900 hectáreas quemadas y focos fuera de control

El fuego afecta la zona de Guanchín, en Chilecito y más de 100 personas combaten las llamas. El origen sería una fogata mal apagada. Asimismo, los fuertes vientos agravan la situación

Incendio en La Rioja: casi 900 hectáreas quemadas y focos fuera de control
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Un voraz incendio forestal consumió casi 900 hectáreas en las sierras de La Rioja y permanece fuera de control.

El foco se desató el lunes en las cercanías del paraje La Yareta, en la zona de Guanchín, departamento Chilecito, y se extendió rápidamente por el cerro.

 Más de 100 personas, entre bomberos, brigadistas, lugareños y puesteros, trabajan para contener las llamas en un terreno montañoso de unos 1800 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones climáticas complican el operativo. Ráfagas de viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora avivan el fuego y cambian de dirección en forma constante.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo alerta por viento hasta las 20 o 22 horas de este martes. La vegetación local actúa como combustible y dificulta el control.

Según las primeras hipótesis, el origen fue humano. En una zona turística subieron alrededor de 100 vehículos. Allí se hizo fuego, posiblemente para un asado o para calentar agua. En lugar de apagarlo correctamente se colocaron piedras encima y el viento lo dispersó.

El humo alcanzó zonas urbanas de Chilecito. Las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en el interior de sus hogares y usar barbijo si deben salir. Todo el personal que interviene en el combate se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones.

El operativo continúa activo con el apoyo de vecinos solidarios que conocen el terreno y facilitan el acceso a los puntos más difíciles.

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