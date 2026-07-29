Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 CONTUNDENTE

Cristina Kirchner recurrió a la ONU y apuntó contra la Justicia por su condena en Vialidad

La expresidenta anunció una nueva estrategia de defensa en el ámbito internacional y convocó a dos abogados extranjeros para intervenir ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.