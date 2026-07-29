Cristina Kirchner recurrió a la ONU y apuntó contra la Justicia por su condena en Vialidad

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de su defensa frente a la condena dictada en la causa Vialidad. En una carta dirigida a la ciudadanía, sostuvo que es víctima de una persecución política y cuestionó el accionar de la Justicia argentina.
En el texto, la exmandataria afirmó que las decisiones judiciales en su contra constituyen "graves violaciones de derechos humanos" y las vinculó con un "machismo estructural" presente, según sostuvo, en sectores del sistema judicial. En ese sentido, planteó que su condición de mujer y su trayectoria política influyeron en el trato recibido durante los procesos judiciales.
Kirchner también cuestionó la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. "Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política", afirmó, y consideró que la exclusión de un dirigente mediante decisiones judiciales afecta también los derechos políticos de sus votantes.
La expresidenta sostuvo además que la utilización de la Justicia para neutralizar a dirigentes con respaldo electoral representa una amenaza para las democracias constitucionales. Según planteó, se trata de un fenómeno que también ocurre en otros países y que implica utilizar el sistema judicial como una herramienta para desplazar a adversarios que no pudieron ser derrotados en las urnas.
En el marco de su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Kirchner informó que convocó a los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, para participar de su defensa. También recordó una presentación realizada en 2022 por un grupo de juristas internacionales, entre ellos Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón y Patricio Pazmiño Freire, en relación con lo que definió como una persecución en su contra.
Hacia el final de la carta, la exmandataria aseguró que continuará reclamando el reconocimiento de su inocencia y llamó a sus seguidores a "no bajar los brazos" y mantener la esperanza. "Muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos", afirmó, en un mensaje que cerró con una reivindicación de la democracia, la justicia y los derechos humanos.