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Nueva baja en el Gobierno: renunció el secretario de Ciencia y Tecnología

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó este martes su renuncia y dejó el cargo después de varios días de incertidumbre dentro del Gobierno.

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El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó este martes su renuncia y dejó el cargo después de varios días de incertidumbre dentro del Gobierno.

Su salida había comenzado a trascender el 18 de julio, aunque durante los días siguientes no llegó a formalizarse. La demora estuvo relacionada con la reorganización del área y la búsqueda de un sucesor para conducir una Secretaría que mantiene bajo su órbita diferentes organismos científicos y tecnológicos.

Por el momento, el Gobierno no confirmó quién ocupará el puesto. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que desde su llegada al cargo viene ampliando su participación en distintas áreas del Ejecutivo.

Genua era identificado con el sector del asesor presidencial Santiago Caputo y había quedado debilitado luego de que una modificación del organigrama le quitara el manejo de organismos y empresas relevantes.

Santilli gana terreno

El cambio en Innovación, Ciencia y Tecnología se suma a la serie de movimientos impulsados por Santilli desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni.

Uno de los primeros pasos fue la incorporación de Gustavo Coria como vicejefe de Gabinete del Interior. El funcionario había acompañado a Santilli durante su gestión en el Ministerio del Interior y pasó a controlar áreas que antes dependían de la Secretaría encabezada por Genua.

También se produjo la llegada de Mariana Vello a la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. A su vez, Daniel Scioli recuperó el manejo del área de Deportes, que se incorporó a Turismo y Ambiente dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

En ese escenario, la eventual designación de un funcionario cercano a Santilli como reemplazante de Genua reforzaría el avance del jefe de ministros sobre sectores estratégicos de la administración nacional.

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