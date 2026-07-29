Volver | La Tecla Nacionales 29 de julio de 2026 UNA MAS Y VAN

Nueva baja en el Gobierno: renunció el secretario de Ciencia y Tecnología

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó este martes su renuncia y dejó el cargo después de varios días de incertidumbre dentro del Gobierno.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.