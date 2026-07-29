Murió un turista tras el vuelco de una lancha en las Cataratas del Iguazú

Un turista neerlandés de 26 años, identificado como Mark Lensink, falleció tras el vuelco de una lancha durante una excursión turística en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú.La embarcación, operada por la empresa Macuco Safari, transportaba a seis turistas neerlandeses que viajaban en grupo familiar y a dos tripulantes (piloto y copiloto).Lensink se encontraba de viaje con familiares, entre ellos su pareja y parientes de ella.Tras el vuelco, se activó de inmediato un operativo de rescate con participación de los Bomberos Militares de Paraná, personal de la empresa y trabajadores del parque. Los equipos lograron asistir a todos los ocupantes.Tres mujeres y un hombre recibieron atención en el lugar y regresaron con sus familiares. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Foz do Iguaçu: un hombre de 49 años, que permanece en observación fuera de peligro, y una mujer de 48 años, atendida por una fractura en el pie, también fuera de riesgo.La Marina de Brasil quedó a cargo de la investigación para determinar si el vuelco se debió a fallas humanas, técnicas o factores ambientales.los últimos días el río Iguazú registraba un caudal superior al habitual (alrededor de 6500 m³/s, según datos del lado argentino), debido a intensas lluvias en la región.La empresa Macuco Safari suspendió temporalmente las excursiones para facilitar las pericias.El Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informó que el Safari Macuco quedará interrumpido por tres días a partir de este miércoles.Del lado argentino, el operador Jungle Explorer también canceló algunas salidas programadas para la jornada.El Macuco Safari es una de las atracciones más demandadas del parque brasileño: combina un trayecto en vehículos eléctricos y un sendero selvático con un paseo en lancha que se acerca a la base de los saltos.